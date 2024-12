La Diputació de València presenta el seu betlem monumental, homenatge als voluntaris de la dana

La Diputació de València ha inaugurat un any més el seu betlem monumental al Pati dels Scala, destacant per la seva gran càrrega emotiva en aquesta edició.

Després de patir danys a causa de la riuada del passat 29 d’octubre, l’obra ha estat completament restaurada per l’Associació de Belenistas de València.

Aquesta edició, que es podrà visitar fins al 5 de gener, inclou gestos d’homenatge als voluntaris que van ajudar a les localitats afectades per la tragèdia, així com a les víctimes de la inundació, representades en una figura de San José amb una rosa a la mà. A més, es poden veure elements que celebren les tradicions de la província de València, com els productes típics de la terra, els castells, i la música local, fent del betlem una proposta cultural que recorda les arrels valencianes i l’esperança en moments difícils.

Aquesta exposició dona inici a la campanya de Nadal de la Diputació, que porta per lema “La llum que mai s’apaga”, amb un conjunt d’activitats que inclouen la Plaça de Nadal, la recepció dels Reis Mags, i esdeveniments culturals a la ciutat fins a principis de gener.