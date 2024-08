La Diputació de València prorroga la neteja de platges fins al 15 d’octubre i renova la maquinària per millorar l’eficàcia

La prolongació de la campanya de neteja reflecteix l’allargament de la temporada de bany, amb inversió en nous tractors i millora en la gestió de residus

La Diputació de València prolonga la campanya de neteja de platges fins al 15 d’octubre. Així, l’ens provincial ha començat a renovar els vehicles i la maquinària del seu servei de neteja de platges amb la compra d’una nova màquina rastelladora i dos tractors equipats amb accessoris especialitzats.

Aquesta inversió permetrà millorar l’eficàcia en la neteja de les platges de 15 municipis costaners, com Puçol, Sueca i Tavernes de la Valldigna, augmentant així l’eficiència en 21,7 quilòmetres de costa. A més, la Diputació ha licitat l’adquisició de tres tractors més per substituir els equips desgastats per l’ús intensiu.

El diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha destacat que l’extensió de la campanya de neteja fins al 15 d’octubre reflecteix la prolongació de la temporada de bany en la costa valenciana. A més de la renovació de la maquinària, la Diputació ha assumit el cost de la gestió de residus, incloent la retirada d’animals morts, sense incrementar la taxa que paguen els ajuntaments adherits al servei.

Aquesta mesura suposa un alleujament econòmic significatiu per als municipis més petits, que afronten reptes tècnics i burocràtics en la gestió d’espècies de gran dimensió. Durant aquest estiu, la Diputació ha gestionat la retirada de dos dofins a les platges de Puçol i Tavernes de la Valldigna, garantint la salubritat de les platges.