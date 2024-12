La Diputació de València subvenciona amb 70.000 euros la restauració de l’Església de Sant Miquel de Massalavés 

La Diputació de València ha concedit una subvenció de 70.000 euros a l’Arquebisbat per restaurar el campanar i l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel i Santa Maria Magdalena de Massalavés.

Una reivindicació emblemàtica en esta localitat de la Ribera Alta de poc més de 1.700 habitants, que portava 15 anys demandant la reparació de les clivelles i humitats del temple.

L’església començà a construir-se en el segle XII sobre l’antiga mesquita i, després de diverses restauracions, presenta un important deteriorament en elements estructurals, principalment en la torre-campanar i la coberta.

Les obres inclouran el reforç del campanar, l’actuació sobre humitats, la renovació de la canalització i la reparació de les teules danyades, així com treballs de pintura i conservació. Es tracta, en definitiva, de recuperar l’esglèsia no només com a patrimoni eclesiàstic sinó també com a punt de trobada de la comunitat.

Esta ajuda s’emmarca en el programa de recuperació de patrimoni eclesiàstic de l’àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València, que té previst invertir més de mig milió d’euros anuals en estes actuacions i que enguany finança treballs en sis municipis més. La gestió de la línia de subvencions correspon a l’Arquebisbat de València, ja que els edificis són de titularitat eclesiàstica i les reparacions no poden adjudicar-se per concurrència competitiva.