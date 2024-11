La Diputació establix 25 intervencions prioritàries sobre les estructures dels camins municipals d’Utiel-Requena, la Hoya de Buñol, la Serranía i el Camp de Túria

L’àrea de Carreteres de la Diputació de València que dirigix Reme Mazzolari remet al Ministeri de Transports un informe que analitza danys, proposa solucions i valora econòmicament les actuacions sobre les estructures viàries municipals de major entitat: ponts, pontons i passarel·les urbanes

Les intervencions més urgents sobre les quatre comarques analitzades per la institució provincial, en el marc del grup de treball amb el Ministeri de Foment i la Generalitat, requeriran una inversió pública superior als 9,4 milions d’euros

L’àrea de Carreteres de la Diputació de València ha analitzat les 25 intervencions que considera prioritàries sobre estructures viàries municipals de major entitat -ponts, pontons i passarel·les urbanes- a les comarques d’Utiel-Requena, la Hoya de Buñol, la Serranía i el Camp de Túria, tal com es va establir en el grup de treball conformat per la pròpia institució provincial, la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, ha assenyalat que “tal com ens vam comprometre amb el mateix ministre, s’ha entregat en temps i forma un detallat informe amb l’anàlisi de danys, proposta de mesures correctores i valoració econòmica de les actuacions que es consideren de màxima urgència sobre les estructures viàries municipals de major entitat”.

Així mateix, la també vicepresidenta segona de la Diputació de València ha avançat que “en 48 hores, este document que avança les obres més rellevants, es veurà complementat amb un altre informe que inclourà la totalitat d’intervencions en les quatre comarques que ens van ser assignades en el grup de treball liderat pel Ministeri”.

Mazzolari ha volgut destacar “l’ingent treball que s’està duent a terme des del minut zero des de la Diputació, el qual ha permés que siguem la primera administració pública a començar els treballs de reconstrucció, gràcies als dos decrets firmats pel president Vicent Mompó per a adjudicar contractes per procediment d’emergència”.

Inspeccions in situ

Este document tècnic és el resultat de les inspeccions tècniques dutes a terme en el propi terreny sobre les diferents infraestructures viàries municipals essencials determinades per cada ajuntament, amb el suport de mitjans auxiliars com són els drons per a aquells emplaçaments amb dificultat d’accés complet. Per a això, es van establir diferents grups de treball compostos enginyers tant de la Diputació com de la Universitat Politècnica de València i de consultores valencianes, amb el suport de l’exèrcit per a valorar la viabilitat de possibles solucions provisionals, com a ponts i passarel·les.

Per a cada municipi, i a partir d’estes inspeccions, s’han elaborat fitxes individualitzades per cada actuació, les quals inclouen la localització de l’element, amb una breu descripció, identificació dels danys, i una proposta técnica i econòmica de la solución definitiva.

Les actuacions s’han classificat en dos nivells de prioritat: la primera està composta per les estructures d’accés a nuclis de població urbanitzats, servicis públics bàsics, accessos alternatius a una via principal, i actuacions d’especial complexitat tècnica, com a ponts, passarel·les, murs o estabilitat de talussos.

La prioritat 2 la componen els accessos a vivendes disseminades camins agrícoles en els quals s’ha actuat de manera provisional o per als quals es disposa d’itineraris alternatius.