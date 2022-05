El diputat d’Infraestructures, Rafa García, es compromet amb l’alcaldessa, Oro Azorín, a revisar el projecte per a alleujar el trànsit en la CV-510 al seu pas pel municipi de la Ribera Baixa

Travessia de Favara

La Diputació de València revisarà el projecte per a alleujar el trànsit en la CV-510, al seu pas per Favara, mitjançant una ronda que permeta desviar els vehicles per la perifèria del municipi i connectar amb la rotonda que enllaça amb l’AP-7 construïda pel Ministeri. L’objectiu és reforçar la seguretat dels vianants en el nucli d’este municipi de la Ribera Baixa, no sols desviant el trànsit de la travessia principal sinó segregant-lo de l’accés als habitatges.

L’explica el diputat d’Infraestructures i Carreteres, Rafa García, qui considera que la ronda plantejada per la Diputació “és la millor opció per a reduir la perillositat de la travessia de Favara, un punt en el qual no es donen els requisits per a construir una variant”. “La nostra intenció és prioritzar la seguretat dels vianants i per a això la proposta dels tècnics consistix en completar la ronda urbana per a traure part del trànsit cap a la nova rotonda construïda pel Ministeri”, afig el responsable provincial.

Rafa García va coordinar este dimarts la trobada telemàtica amb l’Ajuntament de Favara en la qual van participar l’alcaldessa, Oro Azorín, i la regidora d’Urbanisme, Isabel Borrás, així com tècnics de Carreteres de la Diputació. Durant la reunió, els representants provincials van explicar a les responsables del consistori que resulta “molt complicada la construcció d’una variant al no donar-se les condicions per a escometre este tipus d’actuació en la travessia de Favara, la qual cosa no impedix activar altres projectes que resolguen el problema existent”.

Menys de 5.000 vehicles al dia

La freqüència de pas per la CV-510 que travessa Favara és inferior als 5.000 vehicles al dia, i amb la construcció de la rotonda que enllaça amb l’AP-7, hui sense peatges, s’ha deslliurat també de les retencions estivals causades per la intersecció amb la N-332. Al seu torn, és una via sense vehicles pesants ja que Favara prohibix el pas de camions per la travessia del poble.

A més, el responsable provincial d’Infraestructures assenyala que la rotonda construïda pel Ministeri “es va executar amb un major diàmetre del previst inicialment per a allotjar en les millors condicions la connexió amb la ronda urbana plantejada per la Diputació”. “La intenció és planificar l’actuació més idònia i efectiva per a millorar la seguretat en la travessia, que podria ser d’una sola direcció, i donar resposta al problema que reivindiquen des de l’ajuntament”, conclou García.

El projecte que estudien els tècnics de la Diputació inclou una important novetat respecte a la proposta inicial, que és la reconfiguració de l’entramat de carrers que voregen Favara fins a la rotonda amb l’AP-7, amb la finalitat de separar el trànsit de pas del trànsit d’accés als habitatges. Amb esta mesura s’evitarien els encreuaments de vianants i, per tant, sinistres com el que va costar la vida a una persona a l’abril d’enguany, malgrat que el pas per als vianants estava degudament senyalitzat.

La Diputació i l’Ajuntament de Favara van consensuar treballs de calmat de trànsit en la CV-510 que es van executar en 2018. A principis de 2020, la corporació provincial va pactar amb l’Ajuntament i el Ministeri la ronda urbana que havia de connectar amb la rotonda d’enllaç a l’autovia, però un any després el consistori es va oposar a la proposta de la Diputació i esta va procedir a paralitzar l’actuació en espera de consensuar un nou projecte que ara està en fase d’estudi.

