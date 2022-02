Els serveis de Turisme i Assessorament Europeu de la corporació, en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, celebren una jornada informativa virtual amb un total de 70 participants

La Diputació de València, a través dels serveis de Turisme i Assessorament Europeu i en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, ha celebrat este matí una jornada informativa virtual, des del Saló de Plens de la corporació, per a assessorar els municipis i mancomunitats de la província en la consecució de fons europeus per al desenvolupament de Plans de Sostenibilitat Turística.





La sessió, que ha comptat amb un total de 70 participants entre municipis, mancomunitats i altres entitats, ha començat amb les intervencions del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el director general de Turisme, Herick Campos; i el diputat de Turisme, Jordi Mayor, que han donat pas als tècnics que han informat els assistents dels projectes europeus existents en l’actualitat en este àmbit, la preparació de candidatures per a optar als fons europeus i han aclarit dubtes sobre els procediments ja iniciats o a iniciar en l’àmbit de la Sostenibilitat Turística en Destinacions.



El marc de la jornada és l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions del Govern Espanyol, que amb pressupost procedent dels Fons Next Generation de la Unió Europea, potenciarà esta línia de treball en el sector turístic espanyol a través d’institucions públiques, entitats socials i empreses.





El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha insistit que la consecució de fons europeus “és una gran oportunitat per a donar un vertader impuls a la recuperació del turisme a la nostra província sumant esforços des de tots els àmbits, però també per a preparar al sector amb les millors eines amb la finalitat que afronte amb èxit el futur i es consolide com un pilar fonamental de l’economia, que pot desenvolupar-se i influir positivament en la nostra qualitat de vida”.



D’altra banda, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha abundat en esta idea en destacar que “és el moment d’aprofitar al màxim la gran oportunitat dels fons europeus”, ja que “tindrem els recursos que ens permetran materialitzar les nostres idees per a tractar de transformar adequadament les destinacions fent partícips als actors privats”.



Els tècnics de la Unitat de Cohesió Territorial i Projectes Europeus de la Diputació, l’àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana i una consultora especialitzada, participants en la segona part de la jornada, han explicat els detalls de la convocatòria 2022 dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, que es gestionen a través de Turisme Comunitat Valenciana i la Secretaria d’Estat de Turisme.

