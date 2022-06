El president Gaspar i el diputat d’Esports, Andrés Campos, reben a mig centenar de jugadors d’elit ‘en la institució de la pilota’

“Quan altres institucions estaven en procés de desenvolupament, la Diputació de València ja col·laborava amb el món de la pilota”, ha assenyalat el president de la corporació provincial, Toni Gaspar, durant l’acte celebrat hui dijous al pati del Palau dels Scala davant mig centenar de jugadors d’elit de diferents municipis valencians. Actualment, el col·lectiu de l’esport autòcton és el que més ajudes rep de la Diputació. “I així continuarà sent”, ha avançat el president Gaspar.

L’elit de la pilota ha sigut testimoni de la renovació de l’històric vincle entre la Diputació i els ens associats a l’esport autòcton, cas de la Federació i la Fundació, esta última representada pel seu president, Joan Alepuz, qui considera a la institució provincial “un pilar per a la pilota, amb un treball d’ajuda als municipis que té moltes similituds amb la tasca que la Fundació fa als pobles ensenyant als xiquets i xiquetes a jugar a pilota als trinquets”.

Gaspar i Alepuz han donat alguna pinzellada del nou conveni entre ambdues entitats, com que la Diputació estarà amb la seua marca en la part frontal dels nous equipaments dels jugadors, en lloc de donar nom als diferents trofeus organitzats per la Federació i la Fundació, que quedaran oberts a altres col·laboracions tant públiques com privades. “Els jugadors seran els primers a lluir en les seues samarretes la nova imatge de la Diputació”, ha anunciat el president Gaspar en referència al procés de renovació de la imatge corporativa que està acabant la institució.

Procés de professionalització

El que resulta evident és el compromís de la Diputació amb un esport cada vegada més professionalitzat que, en paraules del diputat Andrés Campos s’ha convertit en “la joia de la corona de l’esport valencià i de la institució que representa a tots els pobles de les nostres comarques, on continuarem contribuint al fet que tinga la màxima visibilitat”. La corporació col·labora cada any amb més de mig milió d’euros amb la Federació i la Fundació de Pilota.

També ha fet referència a eixe camí emprés pel col·lectiu per a convertir la pilota en esport d’elit un dels seus referents, el jugador Puchol II, qui en la seua intervenció per a tancar l’acte ha agraït a la Diputació tot el suport que ve prestant històricament a la pilota.

Marc, Iván, Soro, Lorja, Verger, Puchol… Cap dels jugadors d’elit han faltat a la cita amb la Diputació, que a més de l’organització de tornejos i els equipaments, subvenciona altres accions com la presència en tornejos internacionals, on la pilota valenciana és una autèntica potència.