La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, explica que Sueca s’ha adherit al servei i que enguany s’han adquirit quatre màquines netejadores

La neteja de platges de la Diputació de València es dividix en dos campanyes, la de primavera i la d’estiu. La campanya de primavera comença l’1 de març i finalitza el 30 de juny, quan s’inicia la d’estiu, la qual inclou els mesos de juliol, agost i setembre.

Les campanyes de neteja, coordinades per la secció de Platges de l’àrea de Medi Ambient, han finalitzat amb la recollida de 539,5 m³ de residus, 125,8 m³ a les platges del nord i 413,7 m³ a les del sud.

Durant les pluges de la primavera en les platges d’alguns municipis hi va haver acumulació de canyes, especialment a la de Rafalcaid de Gandia. Ací es va utilitzar una pala amb caixa hidràulica, de nova adquisició, que va permetre retirar un volum important de canyes en molt poc de temps.

Els residus retirats de les platges del nord es dipositen en un contenidor específic a l’ecoparc de la Pobla de Farnals, mentre que els replegats en el sud es gestionen mitjançant dos empreses que valoritzen les restes de canyes, envasos de plàstics i el paper-cartró.

“Enguany s’ha adherit al servei el municipi de Sueca i s’ha deixat de netejar mecànicament la platja de l’Auir de Gandia. L’adhesió de la capital de la Ribera Baixa suposa una superfície addicional de 77.000 m² respecte a l’any passat, requerint-se tres màquines per jornada per a la neteja de les seues platges”, ha explicat la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó.

Amigó també ha destacat que “hem deixat d’oferir el servei en la platja de l’Auir, catalogada com natural de protecció integral, perquè només pot netejar-se mecànicament en situacions excepcionals. En este sentit, la Covid ha permés la seua neteja mecanitzada en els anys 2020 i 2021, no havent obtingut cap pròrroga d’autorització per a 2022”.

La neteja es fa sempre amb l’autorització corresponent de Demarcació de Costes, la qual té en compte les indicacions del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) i els informes adients de Medi Natural i de Turisme, respectant-se en tot cas l’època de cria de determinades espècies i el resguard sobre la duna per a la protecció de la flora i de l’hàbitat.

Els municipis adherits a la campanya de neteja de 2022 són Puçol, el Puig, la Pobla de Farnals, Massalfassar, Foios, Meliana, Sueca, el Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles, que representen 21,8 km de línia de costa i una superfície de 439.175 m².

Més maquinària

Enguany s’han adquirit quatre màquines i la citada pala amb caixa hidràulica. També s’han fet dos cursos específics de mecànica, una jornada sobre el PATIVEL, detecció i protecció del corriol camanegre i de la tortuga babaua, impartit per la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i una jornada sobre gestió dels residus perillosos del taller.

Gestió de la balena geperuda

El dijous 26 de maig va arribar a la platja de Tavernes de la Valldigna una balena geperuda, que una setmana abans havia estat alliberada de xarxes de pesca, en aigües de Mallorca. La balena estava molt debilitada i va morir el mateix dijous a la nit. El protocol per a la retirada d’estos grans mamífers estableix que si no hi ha finalitat científica o altre tipus d’interés, la competència és municipal, per la qual cosa, davant la sol·licitud de l’Ajuntament de Tavernes, l’àrea de Medi Ambient de la Diputació es va fer càrrec. Així, al llarg del divendres es va traure la balena fora de l’aigua i mitjançant una grua es va carregar i transportar en un contenidor especial fins al seu soterrament.