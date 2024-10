La Federació de Moros i Cristians de Torrent nomena els seus càrrecs festers per a 2025

L’Auditori de Torrent acull per primera vegada este esdeveniment en el qual s’ha nomenat a Merce Mora com a capitana cristiana i a Christian Triguero com a capità moro

Pau Bermell de Sumayl’s és l’alferes moro i Julio Palop de Comilitons, l’alferes cristià

La Federació de Moros i Cristians de Torrent ha celebrat, per primera vegada, l’acte de nomenament dels seus càrrecs festers en l’Auditori de Torrent, fent un pas més en la història d’estes celebracions, que prenen un nou impuls.

Durant la gala, s’han presentat els nous càrrecs que representaran a la festa en 2025: Christian Triguero com a capità moro per la comparsa Beduïs, Merce Mora com a capitana cristiana per la filà de Dames Ballesteres. Pau Bermell com a alferes moro de la comparsa Sumayl’s i Julio Palop com a alferes cristià de la filà dels Comilitons, Els quatre han rebut la insígnia de la FMCT de mans del seu president, Xavi Santamaria.

L’acte també ha servit per a acomiadar als càrrecs sortints, els qui han representat a Torrent durant l’últim any. Vicente Bacete, capità moro; Miguel García, capità cristià; Esther García, alferes mora i Andrés Campos, alferes cristià, s’han acomiadat amb emotius agraïments i records de la seua experiència festera.

El canvi d’escenari per a este nomenament, que tradicionalment es realitzava després del Mig Any als peus de la Torre, ha sigut un dels aspectes a destacar. La gala en l’Auditori de Torrent ha sigut eminentment musical, amb la Va unir Musical de Torrent interpretant huit peces de música festera.

A més, els càrrecs sortints i entrants han sigut presentats amb una narració en off, acompanyada de marxes mores i cristianes que han fet reviure moments històrics de les festes de Torrent.

En el seu discurs, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha felicitat els nous capitans i alferes, destacant l’honor de representar a la família festera: ”Enguany teniu el privilegi de representar a tota la família festera. Estic segura que ho fareu amb molta dignitat, engrandint encara més la festa de Moros i Cristians, en les nostres festes patronals als Sants Patrons”.

Així mateix, Folgado ha agraït als càrrecs sortints la seua dedicació a la festa i a Torrent en l’últim any, a més, ha animat als nous càrrecs a gaudir de cada moment únic que podran viure este pròxim any.

Christian Triguero, el nou capità moro, pertany a la comparsa Beduïns, que assumix la capitania mora per segona vegada després d’haver-la ostentat en 2011 amb Paco Montaner. Per part seua, Merce Mora, de la filà Dames Ballesteres, es convertix en la nova capitana cristiana, marcant la tercera vegada que la seua filà assumix la capitania, després d’Irene Marsilla en 2001 i Lola Mesado en 2011.

Amb els nous càrrecs ja designats, la Federació de Moros i Cristianes de Torrent es prepara per a les festes de 2025 i per a la celebració del Mig Any, que tindrà lloc a la fi de gener, com és habitual.