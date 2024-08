Gastro-Rod Arte ompli Tavernes de la Valldigna de gastronomia i música en directe

La fira de foodtrucks arriba a Tavernes amb una agenda plena d’animació

La fira del foodtruck Gastro-Rod Arte ha obert les seues portes al Parc del Llac de Tavernes de la Valldigna, oferint una variada oferta gastronòmica, beguda, entreteniment infantil i música en directe. En el dia d’inauguració, molts visitants ja han pogut gaudir d’un ambient festiu i acollidor, que continuarà fins diumenge.

Hui a la nit, la fira es prepara per a oferir una emocionant Nit Llatina a les 22:00 hores, on la música i els ritmes llatins seran els protagonistes. A més, el divendres, dissabte i diumenge es podrà gaudir de presentacions en viu a les 20:00 hores, completant una agenda plena d’animació per a tota la família.

Gastro-Rod Arte s’ha convertit en una nova proposta per a dinamitzar la platja de Tavernes de la Valldigna, oferint als visitants una experiència gastronòmica i cultural única en un entorn privilegiat.