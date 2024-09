La Fira dels Animals torna al llit del Túria

Se celebra dissabte 28 de setembre en el tram 10 del riu Túria, enfront del Palau de la Música

XMés de cinquanta entitats participaran en la jornada, que oferirà desfilades, xarrades, tallers i exhibicions

L’Oficina de Benestar Animal de l’Ajuntament, ha organitzat, amb motiu del Dia Mundial dels Animals, que es commemora dissabte 28 de setembre, la Fira dels animals, que enguany canvia d’ubicació i se celebrarà en el tram 10 del Jardí del Túria, enfront del Palau de la Música.

La jornada es desenrotllarà entre les 10.00 hores del matí fins a les 19.30 hores de la vesprada i inclourà diferents activitats focalitzades en el respecte, amor i cura cap a les diferents espècies animals.

La Fira dels Animals comptarà amb la participació de més de cinquanta entitats involucrades en la protecció dels animals, que comptaran amb un estand des del qual difondran informació sobre els seus objectius i activitats. També participaran en esta trobada institucions professionals i educatives com l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de València (ICOVV) i la Universitat Cardenal Herrera-CEU.

Activitats per a tots els públics

Els assistents podran gaudir d’exhibicions de la Unitat Canina de Bombers de València, de la Cavalleria de la Policia Local i d’una desfilada de gossos a la recerca d’adopció (hi haurà dos passes, de matí i de vesprada). També podran assistir a xarrades oferides per experts i participar de tallers infantils i d’actuacions musicals.

Per al regidor de Benestar animal, Juan Carlos Caballero, “esta fira és una excel·lent oportunitat per a seguir fomentat polítiques de conscienciació de la cura dels animals i contra el seu abandó entre els ciutadans, especialment entre la població infantil i juvenil”.

Juan Carlos Caballero ha convidat “a qualsevol valencià i valenciana amant dels animals a participar en esta fira, fins i tot acompanyat de les seues mascotes perquè hi haurà també jocs i circuits per a ells, així com aquells que encara no tinguen, però els interesse adoptar a un gos o informar-se de les cures i consells abans d’adquirir un animal de companyia”.