La Generalitat reintrodueix 1.857 tortugues mediterrànies a la Devesa del Saler en tretze anys per a assegurar la seua conservació.

El programa de recuperació de la tortuga mediterrània a la Devesa del Saler registra un augment de supervivència i consciència ciutadana.

La Generalitat allibera prop de 2.000 tortugues mediterrànies a la Devesa del Saler en els últims tretze anys dins del programa de recuperació …

El secretari autonòmic de Medi Ambient assegura que l’objectiu és “garantir la conservació d’aquesta espècie en un entorn que reuneix les condicions adequades”

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha reintroduït 1.857 tortugues mediterrànies a la Devesa del Saler en el marc del projecte que es va iniciar fa tretze anys en la Comunitat Valenciana. Del total de tortugues, 694 són mascles, 541 femelles i 622 juvenils.

Tal com ha destacat el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mèrida, aquesta iniciativa tracta de “garantir la conservació d’aquesta espècie en un entorn com és la Devesa de L’Albufera, que reuneix les condicions adequades d’hàbitat”. En aquesta zona “existeix una vegetació apropiada per a l’alimentació i el refugi dels exemplars, així com un substrat adequat per a la reproducció, unit, a més, a la reduïda presència de depredadors naturals”.

L’objectiu fonamental del programa, ha explicat, “és recuperar aquesta varietat de tortuga i establir una població en la zona” i, en aquest sentit, “els resultats obtinguts fins a la data indiquen que la mitjana de supervivència augmenta a mesura que els exemplars passen més temps en llibertat”.

Durant els primers anys del projecte, que es va iniciar en 2011, els alliberaments es van realitzar en la zona sud de la Devesa, entre el Llac del Puchol i el camp de golf del *Parador de Turisme. En els últims anys, s’han realitzat també reintroduccions de juvenils en la zona nord, entre el Llac del Puchol i El *Saler, “perquè aquests exemplars joves es desplacen poc, minimitzant el risc d’arribar a la carretera o al poble del *Saler”, ha matisat Mèrida.

El major nombre de recuperacions anuals s’ha registrat en els dos últims anys (2022 i 2023), en els en els quals s’ha dut a terme un intens esforç de mostreig per a la realització de censos i seguiment de les poblacions.

A més, el projecte inclou un vessant divulgatiu per a conscienciar a la ciutadania i, en concret, als visitants de la zona del *Saler, de la importància de la cura d’aquests animals. “A través de cartelleria, indicacions en les casetes d’informació i xarrades, s’aconsegueix que la tortuga mediterrània siga cada vegada més coneguda entre la població” ha afirmat Mèrida, encara que, també, “s’està valorant la creació de zones no visitables que puguen afavorir l’expansió de les tortugues”.