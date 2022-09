Ahir dimarts, Ximo Puig, President de la Generalitat, anunciava una rebaixa de l’IRPF per a les rendes de menys de 60.000 euros. Segons declaracions del cap del Consell, es tracta de “beneficiar a les famílies amb menys ingressos” i de “millorar la redistribució de la riquesa i la progressivitat”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha destacat al respecte que amb la nova reforma fiscal del Consell anunciat per Ximo Puig, durant el Debat de Política General en Les Corts, “es redueix la factura fiscal de les rendes mitjanes i treballadores per a ajudar-los a fer front a la pujada de preus i la inflació”.

Així mateix, Arcadi España ha afegit la posada en marxa d’altres mesures que beneficiaran a milers de valencians i valencianes, “com per exemple pujar un 10% totes les deduccions que té la Generalitat, i també pujar els llindars de renda.

Arcadi España ha defensat que aquesta reforma fiscal “és una política fiscal progressista i progressiva, que res té a veure amb la que estan fent en altres comunitats autònomes on suprimeixen imposats com el de patrimoni i fan reformes per a beneficiar als que més tenen”.