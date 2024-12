La Generalitat concede 44 milions d’euros en ajudes directes a empreses i autònoms afectats per la DANA

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, s’ha reunit amb empresaris de l’Horta Sud per analitzar la situació de les empreses afectades per la recent DANA.

Durant la visita, Cano també ha recorregut instal·lacions danyades per conéixer de prop la recuperació de l’activitat i escoltar les propostes dels afectats.

Ajudes per a la recuperació

La Generalitat ha destinat 44 milions d’euros en ajudes directes mitjançant els programes INDANA, per a la indústria, i CODANA, per al comerç:

INDANA : 1.012 sol·licituds rebudes i 1.003 aprovades, amb un pressupost total de 14,28 milions d’euros .

: 1.012 sol·licituds rebudes i 1.003 aprovades, amb un pressupost total de . CODANA: 6.246 sol·licituds registrades, 3.263 aprovades per un import total de 29,8 milions d’euros.

Cano ha destacat que aquestes ajudes ja s’estan fent efectives i ha valorat la rapidesa en la gestió dels expedients: “El comerç i la indústria són pilars fonamentals de la nostra economia. La seua recuperació és una prioritat absoluta per al govern”.

Compromís amb el teixit empresarial

La consellera ha reafirmat el suport de la Generalitat, no només en l’aspecte econòmic, sinó també en la confiança i el disseny de plans a llarg termini per enfortir les empreses valencianes. Ha assegurat que aquest tipus de trobades es replicaran en altres comarques per garantir que les polítiques públiques s’ajusten a les necessitats reals: “La resiliència de les nostres empreses és la resiliència de la nostra societat. No descansarem fins que totes puguen recuperar la seua activitat amb normalitat”.

Cano també ha subratllat la importància d’aprendre d’aquesta experiència per millorar la resposta davant futures emergències.