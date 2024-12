La Generalitat denuncia que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no ha destinat ni un sol euro a noves infraestructures en 2024

Mérida i Galindo critiquen la falta d’inversions estructurals per part de la CHX i reclamen actuacions urgents per a garantir la seguretat de la ciutadania.

La Generalitat Valenciana ha denunciat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) no ha destinat ni un sol euro en 2024 a la construcció de noves infraestructures essencials, segons ha manifestat el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mérida, i la directora general de l’Aigua i Desenvolupament Rural, Sabina Goretti Galindo.

La falta d’inversions estructurals

Durant la Junta de Govern de la CHX, Mérida ha criticat que “la planificació per a 2025 només contempla reparacions en infraestructures existents, l’eficàcia de les quals ha quedat en entredit després de les riades del passat 29 d’octubre”. Segons el secretari autonòmic, aquesta situació és un exemple de “desídia i abandó” per part de l’organisme estatal, que posa en risc la seguretat dels valencians.

Per la seua part, Galindo ha recordat que el Pla d’Inundacions presentat per la Conselleria al Ministeri per a la Transició Ecològica el novembre passat inclou una inversió de 2.490 milions d’euros per a cinc anys, amb mesures com:

Modernització de sistemes predictius per anticipar riscos en temps real.

per anticipar riscos en temps real. Instal·lació de sensors en els barrancs i vigilància remota.

Creació d’un Sistema d’Alerta Temprana (SAT) que facilite prediccions i reduïsca riscos.

“No obstant això, la CHX no ha inclòs cap d’aquestes actuacions en la seua planificació i només es limita a reparar el Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH)”, ha lamentat la directora general.

Eina essencial per a salvar vides

Galindo ha subratllat que el SAT és una eina essencial per a prevenir catàstrofes, tal com reconeix el Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) aprovat per Reial Decret en 2023. Aquest sistema ja està implantat en altres confederacions, com la de l’Ebre, però la del Xúquer encara no disposa ni d’aquest ni del Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD), que permet dissenyar escenaris per a millorar la resposta davant situacions d’emergència.

“Aquesta falta de previsió és incomprensible, especialment quan experts calculen que el dia 29 d’octubre van circular fins a 5.000 metres cúbics per segon pel barranc del Poyo, que actualment només compta amb un sensor”, ha denunciat Galindo.

Manca de respostes i exigència d’actuacions immediates

Tant Mérida com Galindo han criticat la falta d’explicacions per part del Govern central i de la CHX després de les inundacions. “Ni l’exministra Teresa Ribera ni el president de la CHX han donat la cara. S’han mantingut al marge”, han assegurat.

Finalment, han exigit al Govern de Pedro Sánchez i a la Confederació que rectifiquen i prioritzen inversions que garantisquen la seguretat de la població. “No podem esperar més. És moment d’actuar amb responsabilitat per protegir els valencians davant futures inundacions”, han conclòs.