La Generalitat destina més de 20 milions per a recuperar el servici de Metrovalencia entre Paiporta i Castelló

La Generalitat ha destinat més de 20 milions d’euros per a les obres de recuperació de la xarxa de Metrovalencia entre Paiporta i Castelló

Segons ha anunciat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, durant una visita a les obres d’Alginet.

Les actuacions inclouen:

Rehabilitació de la via i electrificació del tram Paiporta-Castelló amb una inversió de 12,1 milions d’euros.

del tram Paiporta-Castelló amb una inversió de 12,1 milions d’euros. Renovació de ponts i viaductes per 5,3 milions d’euros.

per 5,3 milions d’euros. Reconstrucció de les estacions de Paiporta i Picanya amb un pressupost de 2,8 milions d’euros.

Obres en 50 quilòmetres de xarxa

Les obres abasten prop de 50 quilòmetres entre València Sud i Castelló, afectant municipis com Paiporta, Torrent, Picassent, Alginet, Carlet i Alberic. Les principals intervencions inclouen:

Retirada de residus i reconstrucció de terraplens i drenatges.

Renovació de catenària i canalitzacions elèctriques i de telecomunicacions .

. Rehabilitació de la infraestructura ferroviària en la zona del barranc del Poio, la més afectada per les inundacions.

Zona 0: Paiporta i Picanya

Aquestes localitats han requerit actuacions profundes com:

Renovació de 1.200 metres de via i catenària.

Reconstrucció del pont ferroviari sobre el barranc del Poio amb una inversió de més de 5 milions d’euros.

Renovació completa de les estacions de Paiporta i Picanya.

El conseller Martínez Mus ha destacat que aquestes obres són “essencials per a la mobilitat de l’àrea metropolitana de València” i que es treballa amb urgència per a restablir el servici al més prompte possible.