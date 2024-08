Nou Paquet d’Ajudes de 4,5 milions d’euros

Suport a Infraestructures i Equipaments Comercials

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum ha aprovat un paquet d’ajudes per valor de 4.506.801 euros, destinades a impulsar diferents sectors a la Comunitat Valenciana. S’han aprovat un total de 7 línies de subvencions que beneficiaran ajuntaments, mancomunitats, associacions empresarials, gremis de comerciants, i associacions de consumidors i usuaris. La directora general, Maribel Sáez, ha destacat l’esforç per subvencionar gairebé el 100% de les sol·licituds rebudes.

Entre les ajudes aprovades, es destinaran 3,2 milions d’euros a ajuntaments i mancomunitats per a obres i equipaments en instal·lacions comercials, i més de 73.000 euros a mercats locals per a la compra d’equipaments. A més, s’han concedit subvencions a agrupacions de comerciants, organitzacions gremials, i associacions de consumidors, amb una inversió total que forma part d’un pressupost global previst de 20 milions d’euros per a enguany.

Aquest primer paquet d’ajudes s’anirà completant amb noves resolucions que es publicaran pròximament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Aquestes ajudes no estan subjectes a notificacions de la Unió Europea, ja que no suposen un avantatge econòmic que puga falsejar la competència.