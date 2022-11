L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el Secretari Autonòmic d’Educació, Miquel Soler, han revisat l’agenda d’actuacions que milloren els centres educatius de Mislata. Bielsa sol·licita a la Conselleria més delegacions per a poder iniciar les obres en diferents col·legis

Amb l’objectiu d’abordar l’avanç de tots els projectes que a nivell educatiu s’estan desenvolupant o es desenvoluparan a Mislata, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat de la regidora d’Educació, Ana M. Julián, ha mantingut una reunió de treball en la conselleria d’Educació amb el Secretari Autonòmic, Miquel Soler.

Entre els temes principals, s’han abordat les diferents actuacions del Pla Edificant i diverses reivindicacions importants en diferents centres educatius de la ciutat, així com planificar l’obra d’ampliació del CIPFP. En total, prop de 20 milions d’euros que la Generalitat ha invertit i invertirà per a la millora dels diferents centres educatius de la ciutat i noves construccions.

Pel que respecta al Pla Edificant, Bielsa ha sol·licitat que s’agilitze la fase final de la construcció del nou CEIP María Moliner, que posarà fi a una reivindicació històrica. Es tracta d’un dels majors centres educatius de la ciutat, finançat íntegrament per la Generalitat amb 8 milions d’euros, i comptarà amb prop de 15.000 metres quadrats, entre aularis, sales d’usos múltiples, pistes esportives, patis coeducatius i zones verdes. Altres obres de millora que es realitzaran amb Edificant s’escometran en els CEIP Gregori Mayans, Jaume I i Almassil, així com en els tres IES de Mislata, i per a les quals l’alcalde ha sol·licitat més delegacions, amb la finalitat d’iniciar les obres al més prompte possible.

Altres reivindicacions importants que s’han traslladat a la conselleria són la instal·lació de la nova caldera en el CEIP Almassil i ascensors en l’IES La Moreria i en el CEIP Gregori Mayans. Així com també donar una solució definitiva a les obres que falten per escometre en el CEIP El Cid, una inversió que al final s’acostarà als 2 milions d’euros

A més, com va anunciar el Govern d’Espanya, i fa unes setmanes ha ratificat la Generalitat, Mislata també ampliarà en breu el CIPFP per a duplicar els espais de l’actual centre de Formació Professional, gràcies a una dotació de 7 milions d’euros.