La Generalitat realitza una caracterització estadística dels municipis afectats per la riuada per a seguir els seus indicadors socials i econòmics en el futur

La Generalitat ha realitzat una caracterització estadística amb indicadors socioeconòmics i territorials bàsics dels municipis de València afectats per la riuada del passat 29 d’octubre.

Amb esta anàlisi es busca obtindre una imatge fidel de la seua situació en el moment de la DANA i facilitar el seguiment de la seua evolució posterior com a conseqüència de les mesures de recuperació que s’estan portant a terme.

La informació es divideix en quatre grans àrees:

Territori, distribució i ús del sòl

Població i societat

Activitat econòmica

Educació, sanitat i pressupostos municipals

En total, s’estructuren 97 indicadors agrupats en 26 taules estadístiques, presentades de manera quantitativa i gràfica i disponibles en un entorn interactiu de navegació senzilla. A més, s’ofereix la possibilitat de descarregar tota la informació en format reutilitzable.

Un portal dinàmic i en evolució constant

La informació es pot consultar en el portal estadístic de la Generalitat, que actualment inclou dades dels primers municipis afectats per la riuada i anirà incorporant progressivament altres zones perjudicades.

El director de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), Miguel Ángel Sánchez, ha destacat que amb esta caracterització “es pretén realitzar una foto fixa que descriu la situació d’estos municipis abans de la catàstrofe i que es planteja com a referència per a comparacions futures de la seua evolució”.

En este sentit, Sánchez ha explicat que la informació es mantindrà actualitzada amb nous dades per a garantir la major fiabilitat possible.

Fonts estadístiques i dades personalitzades

Per a l’elaboració de la caracterització, s’han recollit i processat dades de diverses fonts: estadístiques publicades, explotacions específiques preparades per departaments de la Generalitat, i elaboracions pròpies a partir del portal de Dades Obertes de la Generalitat.

Els indicadors estan referits tant al conjunt dels municipis afectats com a cada un d’ells per separat. A més, s’han inclòs els totals de la província de València i de la Comunitat Valenciana, per a facilitar la comparació entre estos àmbits.

La publicació també inclou el llistat de fonts d’informació utilitzades i el detall dels municipis analitzats.