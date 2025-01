La Generalitat Valenciana denuncia l’obstrucció del Govern central en la reconstrucció de les zones afectades per la DANA

La Generalitat Valenciana ha expressat, amb fermesa, la seva indignació davant l’actitud del Govern central en relació amb l’ajuda per a la reconstrucció de les zones afectades per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que va devastar el territori el passat mes de setembre.

Fonts de l’administració autonòmica asseguren que aquesta actitud és una estratègia clara per “entorpecer” els esforços de la Comunitat Valenciana per fer front a aquesta greu emergència.

Confirmació de la falta de sol·licitud del fons europeu

La recent confirmació de la Comissió Europea que Espanya encara no ha sol·licitat l’activació del Fons de Solidaritat de la Unió Europea (FSUE) és vista com una nova mostra de negligència. Tot i que el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar el 5 de novembre que la sol·licitud ja havia estat presentada, la Comissió Europea ha confirmat que encara no s’ha enviat cap sol·licitud formal per part de l’executiu espanyol. Aquesta ajuda europea és considerada fonamental per a la reconstrucció dels pobles valencians.

Retards i manca de coordinació en l’emergència

Les fonts de la Generalitat subratllen que no és la primera vegada que la Comunitat Valenciana experimenta dificultats en la resposta de l’Administració central. Entre els exemples de manca de coordinació i recursos, destaquen els següents:

Retards en el desplegament de suport militar i logístic durant els moments més crítics de l’emergència.

durant els moments més crítics de l’emergència. Insuficiència de forces de seguretat per coordinar les operacions a les zones afectades.

per coordinar les operacions a les zones afectades. Demora en la distribució de recursos essencials , com camions cisterna i materials bàsics per garantir els serveis mínims.

, com camions cisterna i materials bàsics per garantir els serveis mínims. Absència de gestió de fons europeus , malgrat l’urgència de la situació.

, malgrat l’urgència de la situació. Retards en l’arribada de les ajudes de primera necessitat a les famílies afectades.

a les famílies afectades. Demores injustificades en la tramitació d’indemnitzacions i en la gestió d’ajudes per a la compra de vehicles per les persones que van perdre els seus cotxes durant la riada.

Exigència de mesures urgents

Davant d’aquesta situació, la Generalitat Valenciana ha exigit al Govern central que rectifiqui immediatament i adopte les mesures necessàries per garantir un suport efectiu en totes les fases de la reconstrucció. Les autoritats autonòmiques reclamen que es sol·liciti de manera urgent el fons europeu que li correspon a la Comunitat Valenciana i que s’assumeixin les responsabilitats envers la regió i les seves gents.

En conclusió, des de la Generalitat es fa una crida a l’acció urgent per part del Govern central, advertint que la Comunitat Valenciana no tolerarà més excuses ni retards en un moment tan crític per a la seva reconstrucció.