Enviar diners a través del mòbil o demanar cita amb el metge a través d’internet. Son dos tasques que, per a moltes persones, no tenen complicació i que inclús, estan més que habituades a fer-ho. Però, per a les persones majors o d’avançada edat, estos gestos i accions no estan en la seua rutina. És per això que la Generalitat Valenciana vol que estes persones aprenguen a utilitzar estes aplicacions, que són imprescindibles per a molts ciutadans i més en un entorn tan digitalitzat.

Iaio connectat és el nou programa que té per objectiu ensenyar les competències bàsiques digitals a estes persones per a que puguen realitzar tràmits bancaris i administratius. El conseller d’hisenda i model econòmic, Arcadi España, ha destacat la necessària formació, presencial i individualitzada per a que este col·lectiu obtinga les ferramentes i competències necessàries per fer front a la digitalització.

Iaio connectat, s’estructura en tres principals blocs. El primer d’ell està dedicat a la firma digital. S’informarà als usuaris sobre els seus avantatges, així com tots els tràmits que podem firmar. El segon està dedicat a la seguretat online. S’aportarà informació sobre les estafes més comunes i s’oferiran directrius per saber com actuar. L’últim bloc està dedicat a la banca digital. Els majors aprendran a utilitzar l’aplicació bizum, així com la del propi banc.

Les persones majors perteneixen a un col·lectiu de fàcil exclusió social. Per lo tant, són més vulnerables a l’hora de navegar per internet. Este tipus d’accions i programes, tenen per objectiu oferir una integració digital, així com una major seguretat.

El responsable d’Hisenda, també ha destacat que la societat té un deute amb les persones majors, i que hem de retornar-los tot allò que han aportat a la societat.