La gimnasta suecana Cora Serrano ofereix a l’Ajuntament les dues medalles d’or aconseguides recentment al Campionat d’Espanya

L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, acompanyat per la regidora de Protocol, Teresa Ribes, i altres membres del govern municipal, ha rebut aquest matí al saló de plens de l’Ajuntament a la jove gimnasta suecana Cora Serrano

després de proclamar-se doble campiona d’Espanya en el Campionat Nacional celebrat a Pamplona. Cora va guanyar en la categoria juvenil Copa Base Individual i en la competició per autonomies juntament amb les companyes de la Comunitat Valenciana.

La jove gimnasta, que forma part del club CEGA d’Almussafes, va ser rebuda amb una gran ovació. Va rebre les felicitacions de l’alcalde en nom de tota la ciutat i un ram de flors com a reconeixement. A més, va rebre una insígnia de l’Ajuntament de mans de la regidora de Protocol. Cora, acompanyada de familiars i amics, va expressar el seu agraïment per l’homenatge i es va mostrar molt emocionada pel reconeixement:

“Estic molt feliç i emocionada tota la setmana per este reconeixement, especialment per estar acompanyada de la meua família, que és un suport fonamental per a mi. Ara començarem una nova temporada amb nous aparells, i esperem que tot vaja bé en la nova categoria, igual que en l’anterior”, va comentar Cora Serrano.

Per a l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, és una gran satisfacció rebre a la jove esportista pels seus mèrits:

“És un honor rebre a Cora, que ha aconseguit un doble campionat d’Espanya, però que també compta amb una gran trajectòria esportiva de constància i èxits. A Sueca tenim moltes joves promeses en l’esport, i és important donar-los visibilitat i reconèixer els seus èxits públicament”, va destacar l’alcalde.

A més de la seua carrera esportiva, Cora Serrano compagina els seus entrenaments diaris amb les classes com a entrenadora de gimnàstica rítmica al club CEGA d’Almussafes i els seus estudis de Magisteri a la Universitat de València, amb l’objectiu de convertir-se en professora en el futur.