La gira de ‘LOS40 Summer Live’ torna a Mislata aquest estiu

Per tercer any consecutiu, la ciutadania de Mislata podrà gaudir d’actuacions musicals com les de Vicco, David Otero i Pol Granch, entre altres

Mislata tornarà a acollir el dijous 25 de juliol un dels concerts de la gira de ‘LOS40 Summer Live’.

Aquest esdeveniment, que s’ha consolidat ja com una cita destacada en el calendari estiuenc de Mislata. Després de celebrar-se dues edicions consecutives. Atrau a milers de persones per a gaudir del millor de l’escena pop nacional amb artistes emergents i estreles de primer nivell.

Per l’escenari que se situarà en la Plaça Major de Mislata passaran enguany les i els artistes Vicco, Charlie USH, David Otero, La Bega. Pol Granch, Soge Colobra, Hilario, Adexe & Nau, César AC, Noan, Elio Leiros. Maig i Lucas Curotto –procedents de l’última generació de OT- i el DJ Óscar Martínez. Aquest elenc d’artistes demostra que és la gira d’estiu més gran i reeixida del país.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “és un honor per a nosaltres rebre aquest esdeveniment per tercer any consecutiu. I oferir a la ciutadania mislatera l’oportunitat de gaudir d’un concert de tal magnitud i qualitat”. A més, Bielsa, agraeix especialment a la Cadena SER i LOS40 per haver triat de nou Mislata per a fer una parada de la gira i “reforçar la programació municipal amb més música i cultura oberta i de primer nivell per a totes les persones”.

En les dues edicions passades, l’escenari de ‘LOS40 Summer Live’ a Mislata va acollir a artistes de renom com Chanel, Depol, Nil Moliner, Abraham Mateo, i Bombai, entre altres. Aquests concerts van arribar a congregar a més de 10.000 assistents, i s’espera que enguany l’esdeveniment mantinga la mateixa afluència. Per eixe motiu, el concert continuarà sent gratuït. Permetent que tots els mislateros i mislateras i visitants puguen gaudir d’una nit de música en viu amb alguns dels artistes més destacats del moment.