La Gran Fira València convertix la ciutat en un gran escenari d’oci i cultura amb 200 activitats gratuïtes a l’aire lliure

“Com a novetat, enguany recuperem en el calendari pirotècnic la possibilitat de disparar un castell tots els dissabtes del mes de juliol”, ha anunciat l’edil de Falles, Santiago Ballester

La programació, elaborada per les regidories de Festes i Tradicions i de Falles, es desenvoluparà de l’1 al 28 de juliol

La Gran Fira de València està llesta per a començar el pròxim 1 de juliol. Durant tot eixe mes, València es convertirà en un gran escenari d’oci i cultura. Este és l’objectiu de l’edició de 2024 que han presentat este divendres la delegada de Festes i Tradicions, Mónica Gil, i el delegat de Falles, Santiago Ballester.

“Presentem una ambiciosa i variada programació dirigida a tota mena de públics amb una oferta conjunta de 200 activitats gratuïtes a l’aire lliure per tota la ciutat, i arribem en esta edició a 10 barris i 7 pedanies, tant del nord com del sud de València, a més de punts de referència de la ciutat, amb l’objectiu de descentralitzar i fer arribar les propostes culturals, la diversió i l’entreteniment a tots els racons de la ciutat”, ha destacat Mónica Gil.

Així, els barris de Campanar, Aiora, Exposició, Cabanyal, Benicalap, Fonteta, Tres Forques, Malilla, Sant Marcel·lí, i Russafa- Parc Central, junt amb les pedanies de Benimàmet, Poble Nou, Carpesa, Pinedo, El Palmar, Borbotó, El Saler, i Castellar-l’Oliveral se sumen a les ubicacions emblemàtiques que tradicionalment alberguen esdeveniments significatius, com la plaça de l’Ajuntament, la plaça Redona, les places de la Reina, de la Mare de Déu, i del Patriarca, la Marina de València, els Jardins del Palau, el Passeig de l’Albereda i l’esplanada de Vivers.

En les 200 activitats gratuïtes programades hi ha espai per a tots els públics, perfils i edats a través d’espectacles de màgia, contacontes, cantajocs, pequedisc, jocs i tallers infantils, espectacle de circ, tallers de ‘zona urban’ dirigit al públic juvenil, monòlegs, concerts i actuacions en directe, pirotècnia, activitats falleres,folklore valencià, DJ’s de referència local, nacional i internacional, jazz, soul, rock and roll, bandes de música, orquestra de cambra, bandes sonores de pel·lícules, estudiantina i cors concentren el gruix d’una programació que arribarà fins al 28 de juliol, i que finalitzarà amb la tradicional Batalla de Flors.

“Volem convertir la ciutat de València en un punt de trobada per a l’art, la cultura, l’oci i l’entreteniment durant tot el mes de juliol, i brindar a tots l’oportunitat de gaudir de propostes de qualitat en un entorn festiu”, ha assenyalat la delegada de Festes i Tradicions.

Inauguració de la Gran Fira de València amb un ballet aeri

Una gran festa d’inauguració l’1 de juliol encetarà la programació, amb una desfilada de bandes de cornetes i tambors des de la plaça de la Reina fins a la plaça de l’Ajuntament. Allí s’encendrà el cartell lluminós de la Gran Fira de València, que donarà pas a un espectacle de ballet aeri a 30 metres del sòl, als acords de Les quatre estacions, de Vivaldi. L’espectacle finalitzarà al compàs d’un espectacle pirotècnic llançat des de la terrassa de l’Ajuntament.

La Gran Nit de Juliol, el dia 20, serà una altra de les cites marcades en el calendari; i per a eixa ocasió especial, s’ha preparat una àmplia programació en diferents places de la ciutat (de l’Ajuntament, de la Mare de Déu, de la Reina, del Patriarca i plaça Redona), al Parc Central, als Jardins del Palau i en la Marina. Allí se celebraran les preseleccions fallereas, tallers i espectacles de circ, jazz, màgia (amb Nuel Galán), musical infantil, contacontes, folklore valencià, el mentalista Toni Pons, un concert homenatge a Alejandro Sanz, el musical ‘The Talent’ i una sessió de música electrònica amb DJ’s residents de les sales Oven, Spook o Killing Time a la pèrgola de la Marina. A tot això se sumaran la major part dels museus de la ciutat, que obriran les portes de nit en una celebració que ja és tot un referent.

‘València en Fira’ arriba a barris i pedanies

Sota el lema ‘València en Fira’, la programació s’expandix per tota la ciutat i arriba a deu barris i set pedanies. A ells se suma de nou el parc Central, com a punt clau, amb “una sèrie de propostes variades per a gaudir en família, en parella o amb amics de tot el que la nostra ciutat té per a oferir”, ha recordat Mónica Gil.

Els ‘Jardins del Palau’ són un altre enclavament de referència dins de la programació de la Gran Fira de València, on es concentren les preseleccions falleres per a l’elecció de les falleres majors de València 2025, combinades amb la celebració de la “Champions dels playbacks”, i propostes de música en viu, màgia i il·lusionisme.

A més, l’esplanada de Vivers, jardí que dona nom al tradicional cicle concerts en directe, oferirà 18 propostes entre els dies 2 al 23 de juliol, amb una gran varietat de gèneres musicals: pop, rock, flamenc, salsa, rumba, ranxeres, música urbana i indie, i artistes i grups destacats com The Cult, Pablo López, el raper Wos, Sergio Dalma, Luz Casal, Camela, Niña Pastori, Julieta Venegas, Índia Martínez, El Arrebato, Revolver, Bertín Osborne, Taburete, Los Zigarros, Beret, Antoñito Molina, Gilberto Santarrosa, y Carlos Vives.

‘Focs de la Fira’ tots els dissabtes de juliol a les 23.59 h

El regidor de Falles, Santiago Ballester, ha explicat que “com a novetat, enguany recuperem en el calendari pirotècnic la possibilitat de disparar un castell tots els dissabtes del mes de juliol”. El primer dissabte, la disparada serà a càrrec de la pirotècnia Caballer FX, i serà a la plaça de l’Ajuntament. El dissabte 13 de juliol serà el torn de la pirotècnia Vulcà, al pont Montolivet; i el dissabte 20 es podrà gaudir d’un piromusical en la Marina, a càrrec de pirotècnia Valenciana. Finalment, el dissabte 27 la pólvora tornarà a la plaça de l’Ajuntament amb pirotècnia Tamarit. Totes les disparades començaran a les 23.59 hores.

Durant la presentació de la programació, Mónica Gil ha assegurat que “el talent valencià copa gran part de l’oferta de la Gran Fira de València en forma de mags, humoristes, cantants, músics, ballarins, contacontes, folklore valencià, i pirotècnia, demostrant una vegada més la creativitat i qualitat artística que caracteritza a la nostra ciutat. Ens enorgullix poder oferir una plataforma perquè artistes locals puguen brillar i compartir el seu art amb tots els assistents”.

Atés que l’extensa programació contempla activitats i propostes en dies laborables, des de les regidories de Festes i de Falles han reiterat la necessitat de marcar uns horaris que permeten conciliar l’oci amb el descans veïnal, amb horaris finalització que no s’allarguen en la matinada. “Estem il·lusionats de poder oferir esta àmplia programació, que busca acostar la cultura, la música i la diversió a tots els valencians, i convertir la nostra ciutat en un reclam d’oci cultural en els àmbits local, nacional i internacional”, ha assegurat Mónica Gil, mentres que Santiago Ballester ha mostrat el seu desig que “esta Gran Fira de València siga un èxit, i que tots els valencians puguen gaudir d’un mes ple d’entreteniment i diversió de qualitat”.