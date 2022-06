Els detinguts realitzaven transferències repetitives, de no més de 500 euros en cada operació per a no ser descoberts, arribant fins i tot en algun cas a buidar un compte amb 8000 euros, en tan sols 16 transaccions

Se li atribueixen l’estafa de més de 108000 euros amb 61 perjudicats

La Guàrdia Civil de València, en el marc de l’operació “MUZIB” l“phishing”, ha detingut a 22 persones pels delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada, falsedat documental, descobriment i revelació de secrets en diferents punts de la geografia espanyola.

L’operació va començar l’any passat, després de denúncia interposada en el Lloc de la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna per un delicte d’estafa a través d’una plataforma de pagament mòbil.

Modus operandi

El modus operandi emprat per la banda consistia a emular les pàgines web de diverses entitats bancàries, abans de la comissió del delicte, on en els correu-vos “ham” enviats, incloïen aquesta URL. D’aquesta manera, els detinguts obtenien les claus, contrasenyes o signatures digitals de la persona perjudicada per a així poder accedir als seus comptes bancaris i realitzar qualsevol tipus de transferència bancària sense el seu consentiment.

Transcurs de la investigació

Fruit de les labors investigadores es va poder identificar a les persones beneficiàries dels traspassos fraudulents i així conéixer la totalitat dels comptes bancaris sota la seua titularitat.

Els investigadors, no sols van haver de recopilar i analitzar les denúncies interposades en Guàrdia Civil, com també en el Cos Nacional de Policia, Mossos d’Esquadra, Policia Foral de Navarra, Ertzaina, i Policia Municipal de Madrid.

A més, amb l’avanç de la investigació va permetre esbrinar que els detinguts realitzaven transferències repetitives, de no més de 500 euros en cada operació per a no ser descoberts, arribant fins i tot en algun cas a buidar un compte amb 8000 euros, en tan sols 16 transaccions.

Durant l’operació, l’equip investigador va esbrinar, que en l’entramat criminal s’havien utilitzat “mules bancàries”, les quals prestaven els seus comptes a canvi d’una remuneració econòmica.

Finalment, després de les perquisicions realitzades pels agents es va poder constatar que els investigats van utilitzar un total de 34 comptes bancaris i 48 línies de telèfon, no sols al seu nom com de tercers, fins i tot amb identitats falses per a dificultar la labor d’investigació.

Fase d’explotació detencions

A causa de la complexitat de l’operació i després de mesos d’investigació s’han detingut a 22 persones en diferents punts de la geografia espanyola. Concretament, 1 persona a Tarragona, 6 a Barcelona, 8 a Palma, 1 a Sevilla, 3 a Sant Sebastià, 2 a Oviedo i 1 a Pamplona

Finalment, l’operació va culminar amb la detenció de 22 persones de les quals 10 eren homes i 12 dones, d’edats compreses entre els 22 i 63 anys, de nacionalitats espanyola, cubana, marroquina, portuguesa i senegalesa. Se’ls atribueixen 61 delictes d’estafa continuada, pertinença a grup criminal, 61 delictes de falsedat documental, 61 descobriments i revelació de secrets.

A més, s’han bloquejat judicialment 29 comptes bancaris, així com 20500 euros i esclarit 56 fets delictius.

Fins al moment no es dona per desarticulat per complet a aquest grup criminal i s’està pendent de més detencions.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 1 de Sueca.

Per a evitar ser víctima d’aquesta mena de delicte conegut com “phishing” o robatori d’identitat, s’han de tindre en compte les següents consideracions i mesures de seguretat:

Importància de NO facilitar les dades personals a tercers

La Guàrdia Civil alerta que existeixen entramats criminals que fent-se passar per, entitats bancàries, o realitzant falses ofertes d’ocupacions, sol·liciten a les seues potencials víctimes dades personals i documents identificatius.

Per tot això s’aconsella la desconfiança absoluta davant aquesta mena de sol·licituds, no facilitant mai dades personals, o de tercers a desconeguts en la web, i pensar que en la major part de les ocasions les dades que sol·liciten ja estan en poder de la vertadera entitat.

