La Guàrdia Civil identifica els primers implicats en els altercats durant la visita dels reis a Paiporta

El Servei d’Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de València ha identificat a diversos dels participants en els altercats que van tindre lloc ahir a Paiporta durant la visita dels reis d’Espanya.

A l’arribada a la localitat, algunes persones van agredir amb pals i pedres tant al president del Govern, Pedro Sánchez, com al president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Fins al moment, no s’han realitzat detencions ni han transcendit les identitats dels presumptes implicats. Els especialistes de la Guàrdia Civil continuen treballant en la identificació dels responsables a partir d’imatges i vídeos captats ahir a Paiporta, tant pels mitjans de comunicació com per particulars a les xarxes socials. També s’està investigant la convocatòria de la “Mobilització Nacional” que, amb un caràcter ultra, es va difondre a les xarxes i tenia punt de partida a la ciutat de València.