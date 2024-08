A partir de l’11 de setembre, es podrà accedir a la secció històrica de L’Horta Sud en diversos diaris regionals.

El nou servei municipal es convertirà en un referent provincial per a la investigació i conservació de la història local.

El pròxim 11 de setembre, la Hemeroteca Històrica Local de Torrent obrirà les seues portes al públic, permetent l’accés a documents històrics de la comarca de L’Horta Sud a través dels diferents diaris regionals. Aquest servei, que esdevindrà un referent provincial, naix amb la voluntat de preservar i difondre la història local, posant-la a l’abast de tots els veïns i investigadors.

Creada per Decret d’Alcaldia el passat 9 de juliol, la Hemeroteca Històrica Local oferirà una eina clau per a conéixer el passat de la comarca i la seua evolució, consolidant Torrent com a punt neuràlgic per a la investigació històrica i cultural.