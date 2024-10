La II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera tindrà un espai gratuït de tastos i tallers

Vermuts i aperitius, arrossos autòctons de Canàries i Ciudad Real, destilería Cerveró, cerveses artesanals, formatges, embotits, mels i mermelades, vins o coctelería son algunes de les experiències

Les activitats requereixen inscripció prèvia a través de la web municipal

Compte enrere per a la II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera que se celebra aquest cap de setmana, del 25 al 27 d’octubre. Una cita que durant tres dies convertirà a Cullera com a capital gastronòmica de l’arròs, també en l’epicentre de la gastronomia valenciana.

I és que entre les novetats d’aquesta segona edició es troba l’espai de tastos i tallers, una zona amb activitats gratuïtes per descobrir nous sabors i aprendre sobre productes únics. Hi haurà vermuts i aperitius, arrossos autòctons de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote i Ciudad Real, destilería Cerveró, cerveses artesanals, formatges, embotits, mels i melmelades, vins o cocteleria.

Aquestes requereixen inscripció prèvia a través de: https://www.cullera.es/ii-bienal-mundial-del-arroz-cullera.

No serà aquesta l’única oportunitat per provar la gastronomia a la ciutat durant tres dies. També hi hauran moments per gaudir de la cuina de Cullera amb la zona de degustacions. Al migdia, ‘Artesanos del Arroz’ oferirà degustacions i arrossos a preus populars demostrant la diversitat gastronòmica dels restaurants de Cullera; i a la nit l’espai serà de l’hostaleria de la ciutat que oferirà infinitat de tapes elaborades a ritme de música.

Tota aquesta activitat degustativa complementa la resta d’oferta relacionada amb la cultura gastronòmica de l’arròs a la ciutat com artesania, exposicions, fira de producte, showcookings, concursos, demostracions populars, música i animació en directe, activitats familiars, balls tradicionals, visites guiades al Museu de l’Arròs, rutes ciclistes entre arrossars, recreacions teatrals, etc.