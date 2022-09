La violinista coreana Minchae Kim s’alça amb el segon premi mentre que el jove català Miquel Muñiz aconsegueix el tercer lloc a més del Premi Especial del Público

Mayor: «La final del IV Concurs Internacional de Violí CullerArts ha sigut espectacular. Els tres finalistes han demostrat un altíssim nivell»

La IV edició del Concurs Internacional de Violí CullerArts ja té guanyadora. Es tracta de la jove alemanya Valerie Steenken, qui va interpretar durant la final, celebrada aquest dissabte a la nit a l’Auditori Municipal de Cullera, el Concert per a violí i orquestra en Re major, Op.77 de J. Brahms.



La segona plaça va ser per a la jove de Corea, Minchae Kim, qui va triar el Concert per a violí i orquestra en Re major, Op.35 de Tchaikovsky per a la seua actuació.



Per part seua, el jove català, Miquel Muñiz, va guanyar el tercer premi i a més va obtindre el Premi Especial del Público. Muñiz es va decantar pel Concert per a violí i orquestra en La menor, Op. 53 de A. Dvorák.



«La final del IV Concurs Internacional de Violí CullerArts ha sigut espectacular. Els tres finalistes han demostrat un altíssim nivell», ha afirmat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui a més s’ha mostrat orgullós que la ciutat compte amb l’únic concurs de violí que se celebra a Espanya, la qual cosa ve a confirmar la «ferma aposta que es realitza des del consistori per la música i la cultura», ha expressat Mayor.



La final va ser gravada per rTVE i serà emesa pròximament en el programa ‘Los Conciertos de La 2’.





Increment de la dotació econòmica dels premis



Per a aquesta quarta edició l’ajuntament de Cullera ha incrementat la dotació econòmica dels premis. D’aquesta manera, el primer premi ha sigut de 4.000 euros, el segon de 3.000 euros i el tercer de 2.000 euros. El premi especial del públic s’ha mantingut amb una dotació de 1.500 euros.



Recordem que enguany també col·laboren prestigioses orquestres com l’Orquestra d’RTVE o l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears que podran contractar la persona guanyadora del concurs perquè actue en la seua temporada de concerts 2023-24.



Així mateix, el primer premi CullerArts, en aquest cas la jove Valerie Steenken, podrà ser contractada per a oferir un recital de violí i piano en la temporada 2023/2024 organitzat per l’Ajuntament de Cullera en el marc del Festival Internacional de Música CullerArts.



Biografia de Valerie Steenken



Nascuda a Munic en 1999, Valerie Steenken va començar a tocar el violí als cinc anys amb el canviat de nom professor de violí Jorge Sutil. Actualment estudia amb el professor Marco Rizzi a l’Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid. Anteriorment va estudiar durant 5 anys amb Julia Fischer en la Musikhochschule München.



Valerie Steenken és guanyadora del “Concurs de Música August-Everding” 2019 en la modalitat de violí sol. En el “Concurs Internacional de Música de Cambra Gerhard Vogt” va rebre el 1r premi amb el seu conjunt. El seu quartet a Madrid va guanyar el premi al millor quartet de l’Escola Superior de Música, que els va ser entregar personalment per la Reina Sofia.



Des de 2016 és becària de “Yehudi Menuhin Live Music Now” de Munic.

A l’abril de 2019 va interpretar el 4° Concert per a violí en re major de W.A. Mozart en públic sota la direcció de Markus Bosch.



Valerie Steenken ha participat en nombroses classes magistrals amb la professora Ana Chumachenco, el Prof. Andreas Janke, Giovanni Guzzo, Prof. Christoph Poppen i Prof. Renaud Capuçon.



Cultiva intensament la interpretació orquestral com a concertino, per exemple, en l’orquestra Freixenet que va actuar sota la direcció d’Andrés Orozco-Estrada en el Saló Daurat del Musikverein i en l’Acadèmia Liszt de Budapest.







Biografia de Minchae Kim



Nacida a Corea del Sud, Minchae Kim va començar a tocar el violí als 7 anys.

Va debutar amb 9 anys en un concert amb l’Orquestra Filharmònica de Jeonju i va debutar en un recital als 14 anys en el Kumho Art Hall com Kumho Young Artist.



Minchae ha guanyat nombrosos concursos a Corea del Sud i ha actuat amb

orquestres, com l’Orquestra Filharmònica de Jeonju, l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Moldàvia i l’Orquestra Filharmònica de Gimpo. En 2022, Minchae va tocar recentment la Sonata núm. 3 de Ysaye en Music per a ‘Food in Cleveland’ i interpretarà el concert per a violí de Korngold amb l’orquestra filharmònica del CIM com a guanyadora del concurs de concerts.



La jove és membre fundador del Quartet Kyklos i ha competit en el concurs de cambra WDAV i en el concurs de cambra Fischoff a la fi de la primavera de 2022.



Minchae va rebre la seua llicenciatura, mestratge i doctorat en el Conservatori de Nova Anglaterra amb Miriam Fried, Donald Weilerstein i Soovin Kim. Actualment, Minchae és estudiant del Diploma d’Artista amb una beca completa al Cleveland Institute of Music amb Jaime Laredo.





Biografia de Miquel Muñiz



Nascut en 2001, va ser el guanyador de la 96a edició del concurs de Joventuts Musicals d’Espanya amb només 18 anys i del segon premi en el Concurs ”El Primer Palau” 2020 on el jurat va destacar “l’aplom i la seguretat demostrades, la qualitat del seu so i l’entusiasme interpretatiu, que mostren un talent indubtable i amb una projecció de futur indiscutible”.



Violinista de Girona, comença a estudiar piano amb la seua mare Monti Galdon i violí a l’Escola de Música Adrià Sardó de Calonge. Amb 16 anys comença els seus estudis de grau superior en el Conservatori del Liceu i es gradua al juny de 2021 sota el mestratge de Corrado Bolsi, becat durant els quatre cursos per la Fundació Ferrer-Salat.



Actualment realitza els estudis de màster amb Svetlana Makarova a la Haute École de Musique de Lausanne (Suïssa) becat per la Fundació ”La Caixa”. Alumne regular de Pavel Vernikov, ha sigut premiat en més de vint premis nacionals i internacionals destacant els concursos Grumiaux, Ysaÿe, Odin, Eduard Grach o Ciutat de Xàtiva. Ha actuat en sales de concert de tota Europa com el Chamber Music Hall de la Berliner Philharmonie, el Teatre La Fenice de Venècia, el Palau de la Música Catalana o l’Auditori Cemal Resit Rei d’Istanbul i en diferents festivals d’Alemanya, Andorra, Àustria, Emirats Àrabs, Espanya, Itàlia, Portugal, Romania, Sèrbia, Suïssa i Turquia. .