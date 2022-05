L’acte d’elecció, per sorteig públic, es va celebrar divendres passat 6 de maig en el Centre Cultural

Un total de set joves seran les dames integrants de la seua Cort d’Honor

Marina Javaloyas Iborra, presentada per l’Associació AVA-ASAJA, va ser seleccionada divendres passat 6 de maig per a ocupar el lloc de Reina de les Festes d’Almussafes del present any.

El sobre amb el seu nom va ser el triat a l’atzar per la seua predecessora en el càrrec, Irina Llorca Fernández, durant una cerimònia en la qual tant ella com les altres set joves candidates al lloc, van estar abrigallades per autoritats, famílies, representants d’associacions, amistats i veïns i veïnes en general.

La regidora de Festes, Mar Albuixech, va inaugurar l’acte públic avançant bona part del calendari festiu que donarà principi a la fi de juny i es clausurarà en l’última setmana del mes de juliol, i l’alcalde, Toni González, va felicitar la Reina i a la seua Cort d’Honor en els moments previs al tret del castell de focs artificials i el refrigeri que es va servir en honor de les joves protagonistes de la vetlada.

Divendres passat 6 de maig a les 23 hores es va dur a terme a la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes la cerimònia en la qual es va triar a la nova Reina de les Festes.

La jove Marina Javaloyas Iborra, presentada per l’Associació AVA-ASAJA, va resultar seleccionada en aquest procés en el qual també participaren Paula Aja, representant a la Falla Mig Camí; Inmaculada García, presentada pel Club de Bàsquet; Emili Gómez, la representant de l’Almussafes Club de Futbol; Paula Marí, en representació del Club de Motociclisme; Maria José Martí, presentada per la Confraria de la Santíssima Cruz; Mar Rodríguez, la candidata de la Falla Primitiva, i Mar Sabater, en representació de l’Associació de Jubilats i Pensionistes. Les set joves exerciran com les seues dames d’honor durant el calendari festiu del present any, després de la seua presentació oficial que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol.

Com a marca la tradició, la Reina de les Festes 2021, Irina Llorca Fernández, va ser la persona encarregada de triar a l’atzar un dels huit sobres depositats prèviament en l’urna per les candidates. Després de fer públic el nom de Marina, l’alegria va desbordar de manera immediata al nombrós públic assistent a l’acte oficial i a partir d’aqueix moment es van succeir les felicitacions, tant de la seua predecessora en el càrrec com del primer edil, Toni González.

Les persones assistents a la cerimònia del sorteig públic van gaudir a continuació d’un castell de focs artificials que es va disparar a l’esplanada del Centre Cultural, després del qual van compartir l’alegria i l’emoció de les joves en un refrigeri oferit pel consistori municipal en l’hall de la infraestructura.

Com cada any, la regidora de Festes, Mar Albuixech, va aprofitar la seua intervenció per a resumir els principals actes del programa festiu del present any, que s’inaugurarà oficialment el divendres 1 de juliol amb la coronació de Marina Javaloyas, com a màxima representant de les Festes d’Almussafes, i la presentació de la seua Cort d’Honor.

Amb la recuperació de la normalitat després de la pandèmia, en aquestes Festes Patronals es reprendrà el sopar de cinquenes, la volta a peu, el festival de bandes, la desfilada de moros i cristians, les revetles, el ball de gala i l’homenatge a la paella, entre moltes altres activitats. L’edil va agrair públicament la col·laboració mostrada per les entitats culturals, religioses, cíviques i esportives en l’elaboració de l’agenda festiva de 2022 i en la gran implicació i responsabilitat demostrada per les mateixes durant les Festes celebrades l’any passat 2021, amb moltes restriccions i incertesa per la complicada situació sanitària.

