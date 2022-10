El regidor Carlos Galiana ha explicat que “l’Ajuntament de València està implicant-se de ple en la tasca d’enfortir la xarxa de comerç de barri de València”

La Junta de Govern Local aprova demà divendres la concessió d’ajudes per valor de 50.000 euros que aniran destinades a subvencionar i donar suport a la realització d’actuacions de promoció comercial i foment de l’associacionisme per part de les associacions de comerciants de la ciutat. Es tracta d’un paquet d’ajudes del qual es beneficiaran set entitats, una vegada conclosa i resolta la convocatòria i el procés realitzat, i comprovar que complixen amb tots els requisits exigits.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha explicat que “l’Ajuntament de València està implicant-se de ple en la tasca d’enfortir la xarxa de comerç de barri de València. La mesura més important per a fer-los costat, sense dubte, són els bons de comerç municipals, actius en este moment, amb una dotació pressupostària d’1,6 milions d’euros. Però hi ha també altres iniciatives municipals que estem aplicant en este àmbit, com la partida de més d’1,5 milions d’euros per promoure nous comerços i consolidar els existents a la ciutat de València. O també el programa “Amunt Persianes”, amb altres 1,5 milions d’euros, per a la creació de nous comerços a alguns barris de València. En definitiva, el xicotet comerç de València té un aliat amb el Govern de Joan Ribó”.

Les entitats que rebran les ajudes són el Gremi de Forners i Pastissers de València, el Gremi de Comerciants Tèxtils de Moda i Complements de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Venedors del Mercat Central de la ciutat de València, l’Associació de Venedors del Mercat de Ruzafa, l’Associació de Venedors del Mercat de Cabanyal, l’Associació de Comerciants Centre Històric de València, i l’Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim.

Esta convocatòria de subvencions va ser aprovada el mes de març passat, i després del procés de presentació de sol·licituds i aportació de la documentació requerida per les entitats sol·licitants, i una vegada conclòs i resolt el termini d’al·legacions, es va elevar a la Junta de Govern el llistat de les entitats finalment beneficiàries. Durant el procés es va fer necessari determinar la compatibilitat de les ajudes d’una de les agrupacions comercials, l’Associació de Venedors del Mercat Central, que finalment es va resoldre de manera positiva, atés que així ho preveien les bases de la convocatòria.