La Junta Local de Seguretat apel·la a la “responsabilitat individual” en unes Falles “que avancen cap a la normalitat”

La responsabilitat individual i la coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat són els principals elements amb què la Junta Local de Seguretat treballa de cara a la celebració de les Falles. L’alcalde, Joan Ribó, qui ha presidit la reunió de forma telemàtica, ha indicat que es tracta d’unes festes “normals, només amb mascareta en grans aglomeracions a l’aire lliure i recintes tancats”, i ha destacat el paper dels coordinadors covid en les comissions per garantir el compliment de les recomanacions sanitàries. El màxim responsable de la ciutat també ha informat del dispositiu de Policia Local, que es reforçarà amb 1.800 agents i compta amb un centre de control en l’Ajuntament “amb visió directa des d’helicòpter i drons”.

En finalitzar la Junta Local de Seguretat amb motiu de les Falles 2022, l’alcalde ha manifestat que està “garantida la seguretat”, i ha fet una crida a la “responsabilitat individual per a l’ús de la mascareta en els llocs indicats, que la Policia controlarà”. En eixe sentit, ha recordat l’ús obligatori de la mascareta en les concentracions en espais oberts, com ara les mascletaes, la crida o el públic de l’ofrena, i en recintes tancats. Ribó ha apuntat que les carpes amb dos parets obertes es consideren instal·lacions a l’aire lliure.

Així mateix, l’alcalde ha posat de relleu el treball dels coordinadors covid en les comissions, amb formació impartida des de Salut Pública, per tal de fer respectar les recomanacions de les autoritats sanitàries. Igualment ha remarcat l’operatiu especial que la Policia Local posarà en marxa, amb 1.800 efectius més “programats per al control i gestió dels actes fallers” i el “centre de control policial” en l’edifici consistorial, “amb visió directa des d’helicòpter i drons”. Joan Ribó també ha fet referència als servicis nocturns ininterromputs de ferrocarrils “els dies claus de Falles”.

Per la seua part, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha explicat que el protocol dissenyat per a estes festes respon a un triple objectiu: garantir la seguretat i compliment de les normes sanitàries; la imatge de València, que enguany ha estat designada Capital Mundial del Disseny, Capital Europea del Turisme Intel·ligent i seu dels Premis Goya; i la mateixa figura de les Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat. “Som la primera gran ciutat europea a organitzar un esdeveniment d’estes característiques”, ha exposat l’edil.

Cano ha detallat el dispositiu de seguretat extraordinari, que preveu, entre altres aspectes, les vies d’evacuació o l’acompanyament en recorreguts. Seran més de 2.000 agents de la Policia Local els que vigilaran els carrers des de la cordà, el 26 de febrer, fins la cremà, el 19 de març, junt amb dos equips de la Unitat d’Intervenció Policial. La novetat d’enguany és que hi haurà presència policial constant a la Llotja de la Seda, l’única construcció a València Patrimoni de la Humanitat, i el seu entorn, recentment convertit en zona per a vianants, per protegir el patrimoni històric. Es descarta posar tanques al voltant de l’edifici gòtic per no amagar la seua “bellesa”.

El responsable de Protecció Ciutadana ha assenyalat que “l’accés a les mascletaes i castells serà com en l’any 2019, però amb mascareta”. La Policia Local, ha afegit Cano, “no anirà perseguint la gent pel carrer”, perquè “açò no és un estat policial”. Ara bé, ha advertit que “qui no gaste la mascareta, haurà s’enfrontarà a una sanció”.

D’altra banda, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha declarat sentir-se “satisfet” per la reunió de la Junta Local de Seguretat per la “coordinació i predisposició” de les Forces i Cossos de Seguretat; la “màxima normalitat” a la qual evoluciona la festa, i per “escoltar els responsables de la seguretat parlar del comportament exquisit del món faller” en les passades Falles de setembre.

Tant la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, com la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, han ressaltat l’experiència de les Falles celebrades l’any passat gràcies a la implicació del sector faller, i han insistit en la “responsabilitat individual per protegir-nos”.

