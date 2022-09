Dades de la Guàrdia Civil indiquen una davallada del 30% de l’índex de delinqüència a Catarroja

Unes festes per a totes i tots i també segures. Aquest és l’objectiu que des de la Junta Local de Seguretat han traçat de cara a les pròximes jornades festives que a partir del pròxim cap de setmana reuniran els esdeveniments de major afluència de la ciutadania als carrers. La Junta Local de Seguretat ha tingut lloc en el saló de plens de l’Ajuntament de Catarroja, presidit per l’alcalde, Jesús Monzó, la vicealcaldessa, Lorena Silvent, amb representació de la Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Autonòmica, i el subdelegat de govern, Luis Felipe Martínez.

En la reunió s’han posat els detalls del dispositiu de seguretat que tindrà lloc en les festes, i s’ha destacat l’absència d’altercats greus en els anys anteriors. Dins de l’operatiu s’ha assenyalat de manera especial les celebracions multitudinàries com la festa de la sega de l’arròs, el concurs d’allipebre o el concert d’Ana Mena. Per a la cita es mantindran les mesures de seguretat d’anys anteriors, atès que van fer possible finalitzar les actes sense cap incident.

Un 30% menys de denúncies en 2021

D’altra banda, es va donar a conéixer l’índex d’actuacions dels cossos i forces de seguretat a Catarroja durant el curs anterior. La dada més rellevant, facilitada per la Guàrdia Civil, és la reducció en un 30% de l’índex de delinqüència a la població, que consolida Catarroja com un espai segur. Cal assenyalar que en les poblacions de l’entorn la tendència ha sigut a l’alça, «cosa que demostra una bona tasca de prevenció en les actuacions municipals». Pel que fa a intervencions de la Policia Local, aquestes han tornat a nivells prepandèmia, dins de la normalitat.

Pel que fa a les dades sobre violència de gènere, la Policia Local informa d’un manteniment dels casos, explicat per l’absència de denúncies en molts àmbits. Per a evitar aquesta situació s’han pres mesures per a establir un protocol que ajude a les dones víctimes de violència masclista a poder denunciar al seu maltractador.

Dins de l’àmbit familiar s’ha comunicat per part dels cossos de seguretat d’un augment de les situacions, no sols a escala local sinó també en l’àmbit estatal, de casos de violència vicària.

Durant la reunió també es va informar que l’Ajuntament proporcionarà la informació necessària per a impedir actuacions violentes o delictes d’odi a Catarroja, amb formacions en matèria de conscienciació ciutadana.