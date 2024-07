L’àrea de Negocis del Pacte Territorial de l’Horta Sud acorda amb l’Associació de Comerç i Serveis de Torrent aquesta prestació il·limitada

José F. Cabanes: “La col·laboració de les institucions amb el teixit associatiu és fonamental per a impulsar l’economia local i comarcal”

L’àrea de Negocis de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha arribat a un acord amb l’Associació de Comerços i Serveis de Torrent (ACST). Per a oferir als establiments membres el seu servei de consultoria gratuït i il·limitat. Aquesta prestació persegueix ajudar als comerços, microempreses i persones autònomes a millorar els seus resultats. En la iniciativa participa l’empresa municipal Idea’t, de l’Ajuntament de Torrent, entre altres institucions.

A través de l’acord, l’equip responsable de la Consultoria de negocis del Pacte Territorial de l’Horta Sud, integrat per tres professionals. Realitzarà un anàlisi dels comerços que el sol·liciten en el mateix punt de venda per a establir els aspectes positius i també els problemes.

Sobre la base de la informació obtinguda, el consultor o consultora elaborarà un pla amb recomanacions. Amb la intenció que el comerç siga més eficient i millore els seus resultats econòmics. El servei es caracteritza perquè les sessions són il·limitades. Ja que es realitzen tantes com siguen necessàries, i la prestació segueix oberta per a cada negoci el temps (fins i tot anys) que ho desitge.

Aquest servei es pot sol·licitar a la Mancomunitat de l’Horta Sud tant des del mateix negoci o persona emprenedora com a través de les diferents associacions de comerç i empresa que existeixen a la comarca, com és el cas de la ACST. De fet, en l’últim any, l’àrea de Negocis del Pacte Territorial de l’Horta Sud ha treballat amb un total de 27 entitats a la comarca.

Segons el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, “la col·laboració de les institucions amb el teixit associatiu comercial i empresarial és fonamental per a impulsar l’economia local i comarcal. Per això, des de fa anys treballem amb nombroses entitats en assessorament, promoció de negocis i de l’ocupació”.

Assessorament a més de 300 negocis

Sol en l’últim any, l’equip responsable de la Consultoria de negocis de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha prestat el servei a 314 comerços, persones autònomes i microempreses. El grup ha visitat individualment cada activitat, analitzat la seua situació i elaborat propostes. Alguns negocis ja les han implementades i altres estan en procés.