Rebrà un total de 527.441 euros per a millorar la conciliació familiar en set dels seus deu municipis

Els principals representants de la Mancomunitat de l’Horta Nord es van reunir fa uns dies a l’Ajuntament de La Pobla de Farnals amb la directora general del Institut Valencià de la Dona, Maria Such, per a conéixer tots els detalls sobre el Pla Corresponsables. Una iniciativa impulsada per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat que fomenta el desenvolupament de projectes municipals que milloren la conciliació familiar.

“Es tracta d’un programa nou que posa en el centre la millora de la qualitat de vida de les famílies. Però per a això, és important la col·laboració entre les diferents institucions per a aconseguir un impacte real“, assegura Such, directora general del Institut Valencià de la Dona.

La taula va comptar amb la presència de José Vicente Andreu, president de la Mancomunitat, i alguns dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels diferents municipis que la conformen. La trobada va servir com a full de ruta per a conéixer totes les possibilitats que ofereix aquesta iniciativa de conciliació familiar.

“Des de la Mancomunitat estem compromesos amb millorar la conciliació familiar. Aquest tipus d’ajudes ens permeten impulsar projectes que ajuden les famílies i als municipis a créixer“, afirma José Vicente Andreu, president de la Mancomunitat de l’Horta Nord.

“Dins dels 182 municipis adherits al Pla Corresponsables, set pertanyen a la Mancomunitat: Albalat dels Sorells, Albuixec, Museros, Massamagrell, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol i Puçol. Tots ells gaudiran d’una dotació econòmica per a impulsar iniciatives que milloren la conciliació familiar. En total, la Mancomunitat comptarà amb una quantia de 527.441€, distribuïda entre aquests set pobles”, explica la responsable de Serveis Socials de la Mancomunitat, María Carmen Benlloch.

L’ajuda per a la conciliació familiar es repartirà entre les localitats de la següent manera: Albalat dels Sorells 39.953,22 €, Albuixec 40.130,65 €, Museros 58.932,54 €, Massamagrell 106.911,40 €, La Pobla de Farnals 67.370,20 €, Rafelbunyol 83.930,10 € i Puçol 130.213,55 €.

La cooperació i col·laboració entre les institucions per a desenvolupar el Pla Corresponsables ha posat en el centre d’atenció la millora de qualitat de vida de la ciutadania en els territoris de la Mancomunitat de l’Horta Nord.Teniu alguna traducció millor?

Traductor va