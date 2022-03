En la jornada van participar les mancomunitats de Camp de Túria, Ribera Alta i La Costera-Canal, a més del cap de secció de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Unitat de Cohesió Territorial de la Diputació de València José Domingo Martínez.

La Mancomunitat de l’Horta Sud va organitzar a Manises una jornada sobre fons europeus per a mancomunitats en les quals van participar com a ponents en una taula redona les entitats intermunicipals de Camp de Túria, Ribera Alta, La Costera-Canal, a més de l’amfitriona. A l’esdeveniment han assistit diverses mancomunitats del territori valencià i una de la província d’Albacete.



L’objectiu de la jornada va ser el de traçar sinergies entre mancomunitats en les creacions d’oficines comarcals de projectes europeus. Com va assenyalar en la inauguració de l’esdeveniment la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, s’ha pretés crear “un fòrum d’intercanvi d’informació i bones pràctiques que ens ajuden a tots a aconseguir els nostres objectius”.



Durant la jornada, les mancomunitats de Camp de Túria, Ribera Alta, la Costanera-Canal, a més de la de l’Horta Sud, van intercanviar públicament experiències sobre la creació d’oficines comarcals de projectes europeus que puguen servir d’ajuda per a les entitats comarcals que es troben en aquests moments en el procés de creació d’una.



Pel seu costat, José Domingo Martínez, cap de secció de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Unitat de Cohesió Territorial de la Diputació de València va ressaltar que l’entitat provincial continuarà donant suport a través de diverses línies de subvencions durant aquest 2022 per a la contractació de personal i suport a oficines comarcals, amb l’objectiu de cohesionar i innovar el territori.



La jornada es va tancar amb la ponència “Fons europeus per a mancomunitats” del president de la comissió d’Assumptes Europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud Bartolomé Nofuentes. Durant l’exposició Nofuentes va fer un repàs de les possibilitats i les diferents convocatòries que pròximament s’anunciaran en les quals les entitats comarcals podrien participar. En aquest sentit, el també regidor de Quart de Poblet va remarcar la importància de definir un model d’organització comarcal i de planificació estratègica per a la gestió i execució dels fons perquè, com reconeix, “si no s’utilitzen tots, haurem fracassat”.

