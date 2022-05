La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta al secretari autonòmic de Seguretat i Emergències el seu projecte per a la creació d’una Protecció Civil per a l’Horta Sud

José María Ángel va mostrar tot el seu suport al projecte durant la reunió amb la presidenta de la comissió d’Infraestructures de la Mancomunitat Eva Zamora.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha presentat al secretari autonòmic de Seguretat i Emergències José María Ángel el seu pla per a la creació d’una Protecció Civil mancomunada per a la comarca de l’Horta Sud. Els encarregats la presentació van ser Eva Zamora, presidenta de la comissió d’Infraestructures de la Mancomunitat de l’Horta Sud i Fulgencio Torres cap de la Policia Local d’Alcàsser.

En la reunió José María Ángel ha mostrat tot el suport de la conselleria a un projecte que considera molt interessant per a la comarca. Per part seua, Eva Zamora li va traslladar la necessitat que existeix a l’Horta Sud de poder comptar amb una Protecció Civil forta i organitzada que puga fer costat als municipis que ja disposen i alhora prestar servei als quals no compten amb agrupació.

El projecte de creació d’una agrupació comarcal de Protecció Civil per a la comarca és una iniciativa proposada pel Pla Estratègic Comarcal 2018-2022 de la Mancomunitat. El mes de març passat es va realitzar una campanya de captació de voluntaris amb una resposta de prop de 50 sol·licituds d’incorporació al futur grup de Protecció Civil de l’Horta Sud.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià