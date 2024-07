Les màquines s’han llogat durant dos mesos per a prestar servei als ajuntaments mancomunats

La Mancomunitat Horta Nord ha llogat dues escombradores addicionals durant dos mesos amb l’objectiu de reforçar el servei de neteja viària durant la temporada estival, quan l’afluència de població augmenta considerablement, especialment en els municipis costaners i en aquells que celebren les seues festes patronals per aquestes dates.

Aquesta mesura busca mantindre la qualitat i neteja dels carrers i les platges per a garantir un entorn agradable tant per a residents com per a visitants.

Fran López, president de la Mancomunitat, va destacar que “la incorporació d’aquestes escombradores és fonamental per a assegurar que els nostres municipis es mantinguen nets en els mesos de major activitat turística”.

Durant l’últim any, la Mancomunitat ha implementat diverses millores en el servei de neteja viària, incloent-hi la modernització d’equips, la instal·lació de nous contenidors més sostenibles, la formació contínua del personal i la implementació de campanyes de conscienciació ciutadana sobre la importància de mantindre espais públics nets.

Aquestes accions formen part del compromís de la Mancomunitat amb la millora contínua dels serveis públics. Dins del pla d’inversions de la Diputació de València, a més, la Mancomunitat l’Horta Nord preveu l’adquisició de nova maquinària al llarg dels pròxims mesos.