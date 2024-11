La Mancomunitat l’Horta Nord impulsarà un projecte europeu de mobilitat sostenible amb el suport de la Diputació de València

La Diputació ha concedit una subvenció de 10.000 € a l’entitat supramunicipal per a la redacció del projecte



La iniciativa es presentarà al programa INTERREG Europe en 2025

La Mancomunitat l’Horta Nord ha rebut una subvenció de 10.000 € atorgada per la Diputació de València destinada a la redacció i presentació d’un projecte europeu. Aquesta iniciativa serà presentada al programa INTERREG Europe 2025 i té com a eix principal la mobilitat intel·ligent i sostenible.

El projecte té com a finalitat alinear les necessitats del territori amb els objectius de desenvolupament sostenible i facilitar la captació de fons europeus per a implementar accions estratègiques que impulsen el desenvolupament local i regional. El president de la Mancomunitat, Fran López, ha explicat que la redacció del projecte respon a dues necessitats clau. “Busquem avançar en els objectius territorials definits per la Mancomunitat i, d’altra banda, aprofitar l’oportunitat de fomentar la participació en programes europeus”, assenyala.

Construir ponts amb Europa

A més de promoure un desenvolupament sostenible, entre les seues línies estratègiques, el projecte contempla el foment de la mobilitat i l’ocupabilitat juvenil, de manera que es generen noves oportunitats de formació i ocupació per a joves mitjançant intercanvis internacionals. El projecte ha de permetre a la Mancomunitat l’Horta Nord continuar creant i reforçant els llaços de col·laboració entre els deu municipis mancomunats i diferents entitats internacionals.

La proposta destaca pel seu enfocament intermunicipal i compta amb una xarxa de suport a nivell europeu, entre les quals destaquen una desena d’entitats locals i europees de diferents països com Romania, Xipre, Lituània, Bulgària, Portugal o Moldàvia. Aquestes entitats podran treballar de manera directa en la cerca de solucions de mobilitat intel·ligent i sostenible al costat de la Mancomunitat i, per tant, crear llaços de col·laboració amb els municipis d’Albalat dels Sorells, Albuixec, Rafelbunyol, Puçol, El Puig, Museros, Massamagrell, Massalfassar, La Pobla de Farnals i Emperador.

“Aquest projecte reforça el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible i el treball conjunt amb entitats europees. La subvenció de la Diputació és un pas clau per a continuar avançant en iniciatives que beneficien al desenvolupament sostenible dels municipis mancomunats i la cerca de solucions conjuntes amb altres territoris d’Europa referents en aquest àmbit”, detalla López.

Amb aquesta iniciativa, la Mancomunitat l’Horta Nord fa un pas significatiu cap a la implementació de projectes que transformaran la regió, millorant la seua connexió i competitivitat en el marc europeu.