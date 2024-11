La Mancomunitat l’Horta Nord inicia la instal·lació dels nous contenidors grisos de resta

Els nous contenidors de resta substituiran als antics marrons en els deu municipis mancomunats

La Mancomunitat de l’Horta Nord avança en la modernització del servei de recollida de residus amb la instal·lació de nous contenidors grisos, en els quals es podran depositar tots aquells residus que no es reciclen, però tampoc poden usar-se per a fer compostos.

Museros ha sigut la primera localitat a rebre els nous contenidors, que continuaran instal·lant-se progressivament en la resta de municipis mancomunats.

Fins ara, el contenidor marró agrupava tant residus com matèria orgànica. Amb aquesta actualització, la recollida es divideix en dos nous contenidors específics: un contenidor gris exclusiu per a la resta i nous contenidors marrons destinats únicament a les escombraries orgàniques. Aquest canvi forma part del nou contracte per a la recollida mancomunada de serveis, que aspira a modernitzar la gestió i fomentar la separació de residus en els 10 municipis mancomunats.

Aquest avanç se suma a la recent renovació dels contenidors blaus, per a paper i cartó, i grocs, per a envasos lleugers, ja completada en tota la mancomunitat. El president de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López, ha recordat que “la col·laboració dels veïns i veïnes és fonamental a l’hora de respectar les noves ubicacions i utilitzar correctament els contenidors”.

Amb aquesta finalitat, la Mancomunitat l’Horta Nord, a través del servei d’educació ambiental, duu a terme la campanya de conscienciació ‘l’Horta Nord als teues mans’, la qual busca fomentar la reducció de residus i la seua correcta separació

