La Mancomunitat l’Horta Nord promou una campanya per a fomentar la corresponsabilitat durant el Nadal

“No és màgia, és corresponsabilitat” és el lema de la nova campanya impulsada per la Mancomunitat l’Horta Nord

L’objectiu d’esta campanya es de sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’una distribució equitativa de les tasques domèstiques i de cura durant les festes nadalenques.

Compartir les tasques durant les festes

La campanya posa èmfasi en la importància que totes les persones d’una unitat familiar s’impliquen en activitats com ara decorar la casa, preparar els àpats, recollir la taula o tindre cura dels més menuts i de les persones majors. Tradicionalment, aquestes responsabilitats han recaigut majoritàriament sobre les dones, i amb aquesta iniciativa es pretén trencar amb aquest patró desigual.

Segons el president de la Mancomunitat, Fran López, “el Nadal és un temps per a compartir, i això també ha de reflectir-se en la manera en què gestionem les tasques domèstiques i les responsabilitats familiars. Amb aquesta campanya volem transmetre un missatge clar: les càrregues no són fruit de la màgia, sinó d’un esforç que hem d’assumir conjuntament”.

Relacions igualitàries i educació lliure d’estereotips

A més de la corresponsabilitat en les tasques, la campanya reivindica la necessitat de fomentar relacions igualitàries durant el Nadal, incloent-hi aspectes com la tria de regals i joguets sense estereotips de gènere, el respecte per la manera de ser de cada membre de la família i la necessitat d’erradicar comentaris o actituds masclistes.

Un canvi necessari per a una societat més justa

Amb aquesta acció, la Mancomunitat l’Horta Nord vol remarcar que la corresponsabilitat no només millora la qualitat de vida de totes les persones implicades, sinó que també contribueix a crear entorns més justos i equilibrats. “Les festes nadalenques són una oportunitat perfecta per a posar en pràctica aquest canvi tan necessari”, conclou López.