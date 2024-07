La Mancomunitat llança una campanya per a ajudar a evitar agressions sexistes en les festes

L’àrea d’Igualtat elabora una guia de consells que s’ha facilitat als consistoris per a reforçar les accions municipals

José F. Cabanes: “Acabar amb les agressions masclistes i generar espais segurs d’oci per a les dones és responsabilitat de tota la ciutadania i les institucions”.

La temporada estival a la comarca és la que concentra major activitat, amb motiu de les festes majors i patronals dels municipis.

Per aquest motiu, tant la Mancomunitat de l’Horta Sud com els ajuntaments activen cada any en aquestes dates les seues campanyes per a evitar agressions sexistes en els actes i fomentar un oci segur per a les dones.

En aquesta ocasió, l’equip d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha elaborat un xicotet protocol de consells pràctics per a saber com actuar davant possibles agressions en el moment en què es produeixen, amb recomanacions clares per a la víctima o les persones que són testimonis.

“Acabar amb les agressions masclistes i generar espais segurs d’oci per a les dones és responsabilitat de tota la ciutadania i les institucions. Per això, la Mancomunitat col·labora amb els ajuntaments, que tenen un paper fonamental com a administració més pròxima i com a organitzadors d’activitats amb gran afluència de persones en les festes”, valora el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Aquesta campanya s’està difonent des de l’inici del període festiu a través dels consistoris, especialment aquells els serveis dels quals reforcen activament les tècniques de la Mancomunitat, com són Albal, Alcàsser, Massanassa, Beniparrell, Picanya, Benetússer, Sedaví i Silla.

En la campanya, que també es difon a través de les xarxes socials, es realitzen recomanacions per a la persona que està sent víctima d’una agressió com ara: “cerca a alguna persona i fingeix que la coneixes per a eixir de la situació” o “dirigeix-te a algú que tingues a prop i explica-li el que està passant”. “Si et trobes en algun esdeveniment festiu, acudeix al Punt Violeta o a l’organització, i explica’ls el que està passant”, indica la campanya. “No tens la culpa de res”, es recalca a la víctima.

“No sigues còmplice”

Respecte a qui presencia una agressió sexista, se li recomana que avise a altres persones i els conte el que passa perquè puguen ser testimonis, o bé que interrompa la situació amb una excusa per a dissuadir a l’agressor. “Si veus que és una situació perillosa, no et poses en risc. La teua integritat física també importa”, recomana la campanya. “No sigues còmplice”, s’insisteix a les persones que són testimonis.