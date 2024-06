L’entitat ha remés una carta en la qual reclama que la Generalitat actualitze els fons destinats al centre, congelats des de 2011

La Junta de Govern de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha donat llum verda aquesta setmana a la pròrroga del contracte per a la gestió integral del col·legi d’educació especial La Unió a l’Associació Pro Discapacitats Educatives Funcionals i Inclusives (Prodefi), integrada per les famílies de l’alumnat.

El contracte, que es va formalitzar el 19 de juliol de 2023 per un any, es prorroga ara per un temps idèntic, fins a finals de juliol de 2025, amb l’objectiu de donar continuïtat al servei. De manera paral·lela, la junta de govern ha aprovat la despesa corresponent i compromés la dotació pressupostària per a atendre la pròrroga.

El col·legi la Unió, situat en el Vedat de Torrent, és propietat de la Mancomunitat de l’Horta Sud per cessió de les famílies, si bé el gestiona l’associació Prodefi i el finança la Conselleria d’Educació, a través d’un conveni amb la institució comarcal. La Mancomunitat rep els fons del Consell i els transfereix a Prodefi perquè atenga les despeses del centre.

L’actual edifici data de la primera dècada del present segle i és hereu d’un altre anterior, que van impulsar les famílies, situat en el nucli urbà de la ciutat i cedit en el seu moment per l’Ajuntament de Torrent. En 1980 va començar com a Centre de Teràpia i Estimulació Precoç i en 1987 es va convertir en el Col·legi d’Educació Especial La Unió.

En l’actualitat, un total de 13 alumnes, d’entre 3 i 21 anys, assisteixen al centre, que té una plantilla de sis docents, sis educadors, dos fisioterapeutes i una mestra d’audició i llenguatge, que es finança sobre la base del contracte que sufraga la conselleria. A més, la Generalitat Valenciana aporta, de manera directa, una infermera.

Carta de les famílies

Durant la junta de govern, el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, va donar compte a la resta de components de la carta enviada a la institució comarcal per Prodefi en la qual es manifesta que, des de l’any 2011, està congelada l’aportació que el centre rep de la Generalitat Valenciana, que ascendeix 674.680 euros.

Prodefi explica que aquesta situació ha generat un “dèficit creixent”. L’entitat afig que, segons el mòdul que la Generalitat aplica en els seus pressupostos als centres concertats d’aquest tipus, La Unió hauria d’estar rebent 760.025,10 euros anuals.

Atés que en els tres últims el col·legi ha tingut una despesa superior al de la subvenció (en el curs 2020/2021 va ser de 703.098,11 euros, mentre que en 2021/2022 va ascendir a 681.036,72 euros i en el cicle 2022/2023 va sumar 736.045,38 euros) el centre acumula un dèficit d’uns 90.000 euros. D’aquí ve que en la carta, Prodefi reclame a la Generalitat que actualitze la subvenció.

La Junta de Govern de la Mancomunitat va acordar recolzar aquesta petició i traslladar l’escrit a la Conselleria d’Educació.