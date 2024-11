La Mancomunitat reclama un pla integral de reconstrucció per a l’Horta Sud

La institució celebra un minut de silenci en memòria de les víctimes a les portes del Museu Comarcal

José F. Cabanes: “No volem ser una comarca de dues, tres o quatre velocitats. Volem tornar a ser la comarca líder que havíem construït. Volem tornar a ser l’Horta Sud”

El Museu Comarcal de l’Horta Sud ha acollit aquest divendres, 29 de novembre, un senzill acte en memòria de les víctimes de la DANA, organitzat per la Mancomunitat de l’Horta Sud. La institució ha reclamat també un pla integral de reconstrucció per a la comarca més castigada per la catàstrofe.

La plantilla de la Mancomunitat i del Museu ha llegit un comunicat, en el qual es relata la tragèdia i s’apunten algunes de la llarga llista de conseqüències. “La pràctica totalitat de l’Horta Sud, en la qual vivim 500.000 persones, està afectada. En alguns casos, de manera directa, persones que han perdut les seues vides, les seues cases o els seus negocis; en uns altres perquè les nostres amistats i famílies, els comerços on comprem, els col·lectius que estimem, els serveis públics i les infraestructures que utilitzem, els centres on hem estudiat, els auditoris on hem gaudit de la cultura o els museus que atresoren la nostra història, entre una llarga llista, han quedat greument afectats”, han manifestat.

El grup ha posat especialment en valor el paper que en aquesta greu crisi estan fent els 20 ajuntaments de la comarca, tant aquells dels municipis més durament castigats, com la resta, que s’ha posat al servei col·laborant en accions mancomunades. En el comunicat també s’ha incidit en la tasca que està exercint en aquest procés el Museu Comarcal de l’Horta Sud, que alberga el primer laboratori del projecte de recuperació de fotografies danyades per la DANA.

Premi a l’Horta Sud

En el comunicat s’ha fet referència a les paraules que, a penes unes hores abans, pronunciava el president de la Mancomunitat i alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, en rebre un premi “Pont” de l’associació Mostra Viva del Mediterrani en el Centre Octubre, com a suport a la comarca més durament castigada. El mandatari va arreplegar el guardó “en nom de tots els ajuntaments de l’Horta Sud”.

“Alcaldesses i alcaldes acumulem hores de somni, cansament i d’esforç per a tractar, primer, de traure del fang a la ciutadania i els negocis, i després, d’ajudar-la a recuperar la seua vida posant en marxa una altra vegada les escoles i els serveis, o assessorant-la per a tramitar les ajudes. I tot això moltes vegades, sense dependències municipals, perquè estan arrasades; sense vehicles municipals, perquè els hem perduts; sense ordinadors, perquè estan destruïts; o sense els recursos humans suficients perquè també les nostres plantilles estan afectades i hi ha persones que han perdut la vida”, va expressar.

“Som conscients dels valors que tenim a la comarca, del potencial que tenen les nostres empreses, del talent que té la nostra gent. Som conscients també de l’ajuda que hem rebut de voluntariat de tot l’Estat espanyol, cossos de seguretat i especialitzats, empreses i altres. Tot això ho agraïm, però queda moltíssima faena per a fer i l’Horta Sud necessita un Pla Integral de Reconstrucció Comarcal, més enllà de les ajudes puntuals, que comprenga tots els sectors afectats i en el qual han de participar totes les administracions públiques, des de la Unió Europea a la Diputació de València, passant per l’Estat espanyol i la Generalitat Valenciana.”, va dir.

“No sols es tracta de reconstruir infraestructures. Necessitem un pla que revitalitze tots els sectors econòmics i socials, i que ens ajude a tornar a ser en poc de temps la comarca líder que havíem construït. Des de la Mancomunitat de l’Horta Sud reivindicarem eixe pla. No volem ser una comarca de dues o tres o quatre velocitats. Volem tornar a ser l’Horta Sud”, va finalitzar.