El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha afirmat que “esta cita és una gran representació del que vol ser València, una ambició compartida per a situar-se com un referent del món esportiu”

València recupera el seu calendari d’activitats esportives després de la pausa estival: la ciutat és seu de la Copa del Món de Triatló, que comptarà amb 130 participants (65 dones i 65 homes) arribats des de nombrosos països. Els ciutadans i ciutadanes que ho desitgen podran disfrutar d’esta convocatòria el dissabte 3 de setembre de vesprada, en la Marina de València. El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha participat este matí en la presentació i obertura del campionat que conjumina la celebració de la Copa del Món de Triatló i la Mediterrània Triatló València.

L’acte ha comptat amb la presència de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el secretari general del World Triathlon, Antonio Arimany; el representant de la Fundació Trinidad Alfonso Juan Miguel Gómez; el director de competicions de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge García; i la presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa.

Les dos iniciatives es desenvoluparan este cap de setmana i, entre tots dos, sumaran la presència de 1.912 triatletes. L’hora d’inici per a l’elit femenina serà a les 16.45 hores, mentre que la categoria masculina serà a les 18.45 hores. El regidor Javier Mateo ha destacat l’aposta de la ciutat pels grans esdeveniments. “València serà el que vulga ser; i en esta convocatòria tenim una gran representació de què vol ser la nostra ciutat: una ambició compartida de situar València com un referent del món esportiu en general i del triatló en particular. Tenim l’ambició, tenim el compromís tant públic com privat que siga així, i tenim el talent dels triatletes que sou els vertaders protagonistes d’este esdeveniment”, ha afirmat.

Este cap de setmana, el públic podrà animar en directe des de la Marina alguns dels millors triatletes del planeta, com els valencians Roberto Sánchez Mantecón i Noelia Juan, junt amb altres estreles nacionals com Mario Mola, i internacionals com la japonesa Juri Ide (cinc medalles entre 2007 a 2019 en el Campionat Asiàtic de Triatló) o Connor Bentley (plata en la Copa Europea de Triatló a Barcelona), entre altres. Serà la primera vegada que l’esdeveniment es puga seguir en viu, ja que en 2020 la seu per al públic estava tancada a causa de la crisi sanitària.

Mateo ha indicat el benefici que suposa el suport del públic en estos esdeveniments. “Aquells que heu competit en pandèmia sense públic ho sabeu: es troba a faltar quan ja et cremen els pulmons i les cames pesen, quan el cap et diu ‘per a’… en eixe moment, rebre paraules d’ànim del públic, eixos crits de ‘anem que falta poc’ tornen a recarregar l’energia”.

Mediterrània Triatló (MTRI)

El campionat s’emmarca en la Mediterrània Triatló (MTRI) que se celebrarà durant tot el cap de setmana, i que comptarà amb un total de 1.782 triatletes. La competició està composta per altres dos proves que se celebren en la Comunitat Valenciana. El passat 14 i 15 de maig va arrancar a la Platja del Postiguet d’Alacant; la segona cita va ser el 2 i 3 de juliol en el Grau de Castelló; i ara es tanca a València. Estes jornades albergaran les modalitats de triatló de distància olímpica (1,5km natació, 40km ciclisme i 10km corrent); supersprint individual i en parelles (0,35km/10km/2,5km); sprint individual i en parelles (0,75km/20km/5km).

El dissabte començarà l’activitat de la Mediterrània Triatló amb les eixides de la prova supersprint, tant masculina (8 hores) i femenina (8.10 hores) com per parelles (8.15 hores). A les 10 hores continuarà el calendari amb les carreres al sprint i a les 10.30 hores es donarà l’eixida del Campionat Autonòmic de Paratriatló. El diumenge es desenvoluparà la modalitat de distància olímpica amb la primera eixida masculina a les 8.30 hores i la femenina a les 8.50 hores. A les 14 hores s’entregaran els trofeus d’esta prova.