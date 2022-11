Un any més, el Auditori de Torrent acull la Mostra de Teatre Amateur ‘Juan Manuel Ferraro’ organitzada per Coturno Teatre, que en aquesta 14a edició ofereix al públic fins a quatre obres, interpretades per quatre companyies diferents d’al voltant de la Comunitat Valenciana, durant els caps de setmana del mes de novembre: “Hereus. Un per el teu, dos per el meu”, “La Mare Coratge”, “La crida de Lauren” i “Romancer Gitano”.

El grup Pla i Revés (Altea) serà l’encarregat d’inaugurar la Mostra, diumenge que ve 6 de novembre, amb l’obra “Hereus. Un per el teu, dos per el meu”, la qual conta la història de dos germans i una conflictiva herència milionària. La programació continuarà el diumenge 13 de novembre amb l’actuació de Malatesta Teatre (Algemesí), que adaptarà “La Mare Coratge” de Bertolt Brecht, un profund al·legat antibèl·lic en el qual la guerra és el motor que mou a tots els personatges.

El dissabte 19 de novembre serà el torn de Calandraca Teatre (Elx) i la seua obra “La crida de Lauren”, amb la qual podrem conéixer la història de Pedro, un home normal, sensible, intel·ligent, rutinari i una mica avorrit, que travessa una crisi d’identitat. La clausura de la Mostra, el diumenge 27 de novembre, serà a càrrec de Carasses Teatre (Elda) i la seua particular versió del “Romancer Gitano” de Federico García Lorca, un pintoresc espectacle que combina dansa, teatre i poesia.