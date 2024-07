‘La mujer más fea del mundo’ triomfa en Escènia, Mostra de Teatre Emergent de Foios 2024

L’obra de teatre de la companyia emergent La Penúltima Teatre sorprén el jurat d’aquesta XXII edició, de gran èxit entre el públic

La Casa dels Artillers s’ha convertit en un escenari de talent i de retrobament amb el públic del 3 al 13 de juliol a través d’Escènia, Mostra de Teatre Emergent de Foios.

Dissabte passat es va acomiadar aquesta XXII edició amb l’anunci i lliurament de premis, en la qual la companyia valenciana emergent La Penúltima Teatre es va alçar com a guanyadora amb l’obra ‘La mujer más fea del mundo’.

A través d’aquesta proposta, el públic va poder conéixer la història de Julia Pastrana, una dona que va ser exposada i explotada com un animal de circ pel seu marit, Theodore Lent, a causa de la seua malaltia, igual que moltes altres persones.

Aquesta adaptació a les taules va conquistar els membres del jurat, Alberto Baño, actor i productor de Contrahecho; Santiago Ribelles, coordinador de Via Escènica, el programa de mediació intermunicipal de Russafa Escènica. Festival de Tardor, i creador escènic; i Toni Misó, actor.

Així, La Penúltima Teatre es va proclamar guanyadora de la XXII edició, amb un Primer premi de 4.000 euros que té com a objectiu impulsar-la en l’inici de la seua carrera.

Com sempre, el públic també va tindre veu i vot i va repartir la resta de guardons. El Segon premi, de 3.500 euros, va anar per a ‘Torito Bravo’, una proposta d’Áriba Teatro; el Tercer, de 3.000, va anar per a ‘La vídua valenciana’, de La Valenciana; i el quart, amb 2.500 euros, ha anat a la companyia emergent La Figuera Infinita i la seua obra ‘Infinita’.

“Escènia és un clar exemple de democràcia cultural, perquè tant un jurat expert com els espectadors i espectadores poden triar les companyies premiades. És una il·lusió tornar a omplir el pati de butaques de la Casa dels Artillers i continuar sent el trampolí de moltes companyies amb aquesta convocatòria pública que, any rere any, suma candidatures de tot l’Estat”, ha destacat Sergi Ruiz, alcalde i regidor de Cultura de Foios.

Èxit a la Casa dels Artillers

El pati de la recuperada Casa dels Artillers ha acollit a més d’un miler d’espectadors i espectadores durant les dues setmanes de la mostra. Les 200 butaques s’han omplit amb veïns, veïnes i amants del teatre en les funcions de Foios Escola de Teatre (FET) i les peces breus de Via Escènica, i s’ha fregat el ‘sold out’ en les representacions de les companyies finalistes.

Tot això, amb Begoña Tena com a amfitriona, que s’ha encarregat d’acompanyar i presentar les quatre companyies finalistes -triades d’entre 82 candidatures-, i amb Teatre de l’Abast, que aquest dissabte va celebrar la gala de clausura i l’anunci dels premis amb una actuació carregada d’humor que va sorprendre a tots els presents.

Un públic adult i familiar que ha pogut descobrir noves creacions escèniques, personatges, històries, llenguatges, intèrprets, equips artístics… que ja compta els dies per a la volta a l’escenari d’aquesta cita única a la comarca cada estiu.