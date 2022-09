Grezzi destaca estos dos projectes guardonats que contribueixen a consolidar València com un referent en polítiques sostenibles

Grezzi destaca estos dos projectes guardonats que contribueixen a consolidar València com un referent en polítiques sostenibles

La nova xarxa nocturna de l’EMT i la remodelació de la plaça de la Reina, premiades en la Setmana de la Mobilitat Sostenible

La nova xarxa nocturna de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i la remodelació de la plaça de la Reina, dos projectes de la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, han estat guardonades hui en la VII edició dels Premis de la Setmana Europea de Mobilitat en la Comunitat Valenciana 2022. El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha manifestatque “és un orgull rebre este tipus de reconeixements que comporten un nou impuls per a seguir treballant en projectes que estan millorant la qualitat de vida de la ciutadania i consoliden València com un referent en polítiques sostenibles”.

En paraules de Grezzi, “són projectes que contribueixen a una València més verda, saludable i sostenible, i avançar cap a l’objectiu de descarbonitzar la ciutat apostant per la mobilitat sostenible i per un transport públic de qualitat”. Per al regidor, “l’acollida de la ciutadania d’estos dos projectes ha estat espectacular. D’una banda, la nova xarxa ha permés incrementar la mobilitat nocturna en un 20% durant l’agost respecte a la situació prepandèmia. I d’altra, la plaça de la Reina està plena de gom a gom cada dia, amb persones de totes les edats gaudint del nou espai recuperat”.

Els guardons, que han estat lliurats al Museu de Belles Arts, valoren les bones pràctiques impulsades per promoure una mobilitat més sostenible en les ciutats. En este sentit, les noves rutes nocturnes de l’EMT han rebut el primer premi en la categoria d’institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats mentre la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha rebut el segon premi en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants.

El jurat d’esta edició ha valorat el foment d’ús del transport públic encetat en juny per l’EMT i que ha permés augmentar l’oferta nocturna amb 23 línies que prolonguen el seu servici durant la nit en barris, pobles i àrea metropolitana. D’esta manera, s’han millorat les freqüències en la franja nocturna i s’ha incrementat la cobertura per a oferir servici nocturn en zones que abans no en disposaven.

Respecte al projecte de la plaça de la Reina, el jurat valora la conversió en zona de vianants dels prop de 12.000 metres quadrats. A més, la nova plaça, reoberta el passat juliol per al seu ús ciutadà, és fruit del procés de participació ciutadana “Participa Reina!” dut a terme en 2016.