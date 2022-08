Festes, cinema i cultura s’uneixen aquest cap de setmana a Quart de Poblet

La Mancomunitat Barri del Crist celebra les seues festes patronals fins al 28 d’agost

El Barri del Crist de Quart de Poblet i Aldaia continua celebrant en gran les seues festes patronals. Els i les més xicotetes de la casa tenen un lloc fonamental en les festes i moltes activitats van dirigides a elles. Així, per exemple, el dissabte a les set de la vesprada se celebra la Gran Cavalcada de disfresses.

El divendres hi ha un concurs de triplex en el pavelló de la Mancomunitat a les set de la vesprada i a les huit un partit de futbol organitzat per la Unió Esportiva Barri del Crist. Els veïns i veïnes celebraran també el divendres les tradicionals olles i a les onze i mitja de la nit actuarà el grup Els de Falles.

La fi de festa serà el diumenge amb l’ofrena de flors, la missa i la processó.

Cinema a la fresca s’acomiada amb “Cover”, unmusical de Secun de la Rosa que mostra la veritat d’una mentida. Veus anònimes s’amaguen després de l’artista original amb la interpretació d’una cançó versionada. Aquesta comèdia musical i de romanç es projectarà a les 22.00 hores de manera gratuïta a l’esplanada que es troba al costat de la Biblioteca Municipal Enric Valor.

Qui vulga recordar o descobrir com era Quart de Poblet fa molts anys pot fer-ho de manera gratuïta accedint al Museu Virtual. No obstant això, per a qui preferisca endinsar-se en la història del municipi in situ pot fer-lo acudint a llocs emblemàtics com l’Església Parroquial de la Puríssima Concepció, la Cisterna Medieval, l’Ermita de San Onofre o bé fer una passejada pel barri antic o el parc fluvial del Túria. Una altra opció és acudir a l’Oficina de Turisme i apuntar-se, a través del mail turisme@quartdepoblet.org, a les visites guiades que organitza l’oficina de manera gratuïta.

L’aigua continua sent la gran protagonista d’aquest calorós estiu. L’horari de la piscina d’estiu durant el mes d’agost és de dilluns a diumenge d’11.00 a 20.00 hores. Es recorda que les persones que tinguen abonament de piscina d’estiu o aquelles persones usuàries de la piscina coberta podran reservar la seua plaça de manera en línia en aqquart.es sense necessitat de fer cua en la taquilla.

Per als amants de la lectura, la Biblioteca Municipal Enric Valor fa les següents recomanacions: Peixos a la mar, castells a la platja de Adelina Palacín, En Llobató fa vacances de Philippe Matter, El final de l’estiu de Stian Hole, Amigues d’estiu de Judy Blume, Aire-Altea de Elvia Cambrils i les aromes perdudes de Charlotte Link.