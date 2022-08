La piscina municipal coberta ja està quasi a punt per a poder obrir les portes el dijous 1 de setembre amb les seues instal·lacions totalment llestes i millorades per practicar esport. Com es va realitzant els últims anys, aprofitant el mes d’agost amb el tancament de l’edifici s’han dut a terme les actuacions de manteniment i millora.



S’han acomplert tasques de rejuntament del got gran i del got menut, s’han reparat les fugues al sistema de depuració amb el sanejament i la impermeabilització dels conductes. Així mateix s’han revisat els motors i bombes, els sistemes de filtratge de les depuradores, la revisió de les màquines de climatització i la ventilació de cadascun dels espais esportius. A més s’ha fet una neteja i desinfecció general de la instal·lació i s’ha reparat la sauna i el bany turc. També s’han condicionat i adequat els vestuaris.



El gimnàs municipal estrenarà sòl. S’ha substituït l’anterior parquet deteriorat per noves làmines de fusta, a més de realitzar una revisió completa de totes les màquines d’entrenament. També s’han canviat les llums de les sales per altres noves de tecnologia LED que millora la qualitat de la il·luminació de la zona, a més de suposar un estalvi econòmic i energètic, a més d’una major vida útil i respectant el medi ambient.



Cal recordar que està obert el període d’inscripcions per a la temporada 2022/2023. Per apuntar-se cal anar a la mateixa piscina al carrer Verge de la Murta, 53A. L’horari és de dilluns a divendres de 7 a 22 hores, dissabte de 7 a 20 i diumenge de 8 a 14 hores. Els serveis que ofereix la piscina i el preu dels abonaments es poden consultar cridant als telèfons 963128304 o 667910854 i la web www.piscina.esportsmunicipalsalzira.com. També per correu electrònic a esports@alzira.es.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha manifestat que “Amb l’arribada del nou curs, l’Ajuntament d’Alzira obri de nou la piscina coberta municipal per a la pràctica esportiva. Cal recordar que s’han dut a terme unes obres de millora i manteniment de la instal·lació perquè els usuaris puguen gaudir tant de la natació com del gimnàs i balneari”.